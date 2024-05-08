Оккупанты продвинулись под Авдеевкой, немного в Новомихайловке и в Работино: карты ISW
Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 7 мая подтверждает продвижение российских оккупантов под Авдеевкой, а также незначительное продвижение в Новомихайловке под временно оккупированным Донецком и в Работино Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Восток Украины. Операция №1 - Луганская область
Во вторник, 7 мая, российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но линия фронта не изменилась.
6 и 7 мая российские источники утверждали, что захватчики продолжали наступление северо-западнее Сватово в районе Кисловки и Котляровки, хотя ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.
Российские войска продолжали наступательные действия:
- северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
- северо-западнее Сватово возле Песчаного, Берестового, Стельмаховки;
- северо-западнее Кременной близ Невского;
- к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки;
- к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.
Операция №2 - Донецкая область
Российские войска 7 мая продолжали наземные атаки на северском направлении в районе Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Раздолевки, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.
Также 7 мая российские войска продолжили штурм у Часова Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта тоже не было.
Оккупанты совершили наземные атаки:
- вблизи Богдановки;
- в Новом микрорайоне;
- возле Ивановского;
- юго-восточнее Клещиевки и Андреевки.
Спикер Группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что украинские войска восстанавливают мосты через канал Северский Донец-Донбасс для восстановления путей сообщения.
Российский милблогер заявил, что войска РФ регулярно наносят удары по украинским мостам через канал.
Российские войска продвинулись северо-западнее Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что российские войска продвинулись вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино (к юго-западу от Авдеевки).
Российские милблогеры утверждали, что войска РФ также продвигались на запад в полях под Новопокровском (к юго-западу от Авдеевки и юго-западнее Очеретино) и к южной окраине населенного пункта. Другой российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 1,5 км вдоль линии Новобахмутовка-Бердычи (южнее Очеретино и северо-западнее Авдеевки). Однако ISW не нашел подтверждения этих заявлений.
Российские войска также продолжали наземные наступательные действия:
- к северо-западу от Авдеевки в районе Новоалександровки, Сокила, Прогресса, Евгеньевки и Новоселовки Первой;
- к западу от Авдеевки возле Уманского и Яснобродовки;
- юго-западнее Авдеевки у Нетайлово и Невельского.
Оккупанты немного продвинулись к юго-западу от временно оккупированного Донецка на фоне продолжения наземных атак к западу и юго-западу от города.
Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что российские войска совершили незначительное продвижение в западной Новомихайловке (юго-западнее Донецка).
Захватчики также продолжали наземные атаки к западу от Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Парасковеевки, Константиновки и Водяного.
7 мая продолжались позиционные бои в районе границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского и Урожайного (оба к югу от Великой Новоселки).
"Южная ось"
Российские войска недавно подтвердили наступление на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что оккупанты продвинулись по улице Скидной к новым позициям в юго-восточном Работино.
Один российский милблогер утверждал, что российские войска также продвинулись в северо-западной части Работино, хотя ISW пока не наблюдал визуального подтверждения того, что россияне действуют в этом районе.
Российские источники сообщали, что захватчики также проводили атаки северо-западнее Вербового (восточнее Работино).
Ограниченные позиционные боевые действия продолжались на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок, но в последнее время подтвержденных изменений на линии фронта не было, пишет Институт изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что российские войска удерживают позиции в жилом районе к северу от дороги Крынки-Казачьи Лагери, хотя это продвижение, вероятно, произошло раньше 7 мая.
Спикер Южного оперативного командования ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что российские войска продолжают усилия по закреплению позиций на острове Нестрига (юго-западнее Херсона), но не могут продвинуться дальше на остров из-за сильного украинского огня.
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 7 мая сообщал, что украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и у села Невское в Луганской области, а также поразили вражеский миномет "Тюльпан".
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