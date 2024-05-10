На якому напрямку фронту ЗСУ зможуть перехопити ініціативу: прогноз експерта

За його словами, тихо на півдні не буде, бойові дії продовжаться, але тут скоріше росіяни більше думають не про своє просування, а про те, щоб завадити просуванню ЗСУ.

"Я впевнений, що з озброєнням, яке надійде в достатньому обсязі, ми зможемо перехопити ініціативу принаймні на півдні. Тому чекати на ворожий наступ з півдня, як на мене, не варто, всі сили вони кинуть на схід. Судячи з того, що ми бачимо, основні спроби наступати будуть саме там", - сказав він, не беручись прогнозувати, коли ж ініціативу перехопить Україна.

А щодо літнього наступу, то він вже почався. Противник маневруватиме, змінюватиме напрями удару, оскільки логіка та стратегія сухопутних боїв за останні сто років істотно не змінилася. Тому до спроб прорвати оборону варто готуватись по всьому фронту, додав експерт.