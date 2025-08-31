ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кому доверяют и за кого проголосуют украинцы на выборах: данные опроса

Украина, Воскресенье 31 августа 2025 16:43
UA EN RU
Кому доверяют и за кого проголосуют украинцы на выборах: данные опроса Фото: за кого проголосуют украинцы на выборах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Опрос показал, что сейчас больше всего украинцы доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rating group.

Украинцы определились, кому доверяют больше всего и за кого готовы голосовать.

Согласно результатам опроса, наибольший уровень доверия среди украинцев имеет Валерий Залужный - ему доверяют 74% респондентов.

  • президенту Зеленскому доверяют 68% опрошенных,

  • руководителю ГУР Кириллу Буданову - 59%.

Электоральные настроения

В случае проведения президентских выборов наибольшую поддержку получили бы:

  • Владимир Зеленский - 35% среди всех опрошенных,

  • Валерий Залужный - 25%.

На парламентских выборах лидировала бы условная Партия Залужного (24%). На втором месте - условный Блок Зеленского (20%). Далее следуют:

  • "Европейская солидарность" - 7%,

  • условная Партия Буданова - 6%,

  • условная Партия Азов - 6%.

Напомним также, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев хотят завершения войны "любой ценой".

Также РБК-Украина писало о том, какой украинцы видят победу в войне.

Кроме этого мы писали, что Британия поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией. Избирательные комиссии двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Выборы в Украине
Новости
ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим