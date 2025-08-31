Кому доверяют и за кого проголосуют украинцы на выборах: данные опроса

Фото: за кого проголосуют украинцы на выборах (Getty Images)

Опрос показал, что сейчас больше всего украинцы доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rating group.