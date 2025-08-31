Кому довіряють і за кого проголосують українці на виборах: дані опитування

Опитування показало, що наразі найбільше українці довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rating group .

На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (24%). На другому місці - умовний Блок Зеленського (20%). Далі йдуть:

У разі проведення президентських виборів найбільшу підтримку отримали б:

Згідно з результатами опитування, найбільший рівень довіри серед українців має Валерій Залужний - йому довіряють 74% респондентів.

Українці визначилися, кому довіряють найбільше та за кого готові голосувати.

