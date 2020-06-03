Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Указ про відставку уряду Олександр Лукашенко підписав 3 червня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку діючий склад уряду. Відповідний указ глава держави підписав 3 червня.

Про це повідомляє телеканал "Білорусь 1".

Сьогодні зранку білоруський президент провів нараду, на якій обговорювалися пропозиції щодо нового складу уряду. Лукашенко пов'язував майбутню відставку кабінету міністрів з майбутніми виборами президента.

За словами білоруського лідера, майбутня кадрова ротація в уряді спрямована на зміцнення команди. При цьому він зазначив, що кардинальні зміни в уряді не потрібні.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.

Крім того, Олександр Лукашенко в шостий раз висувається на пост президента Білорусі.

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Автор: Лера Полищук