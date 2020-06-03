ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна запускає внутрішнє і міжнародне авіасполучення: названі дати

Новини » Політика     03.06.2020 - 13:37
Україна запускає внутрішнє і міжнародне авіасполучення: названі дати
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Внутрішнє авіасполучення в Україні відновиться з 5 червня

Глава уряду Денис Шмигаль розповів, що Україна запустить внутрішнє авіасполучення з 5 червня. Міжнародне авіасполучення відновлять вже з 15 червня.

Про це він сказав в ході засідання Кабінету міністрів.

"З 5 червня ми запустимо внутрішньо авіасполучення, з 15 червня - закордонне авіасполучення. Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно все правила по дистанції і дезінфекції повинні виконуватися", - підкреслив глава Кабміну.

Підкреслимо, раніше в уряді говорили про ослаблення карантинних обмежень для кафе і ресторанів з 10 червня.

Так, міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше запевняв, що держава підтримає українські авіакомпанії, і чекає, що ціни на авіаквитки не виростуть. Також у МІУ розраховують, що жоден український авіаперевізник не закриється.

Нагадаємо, з вівторка, 16 червня, поновлюються міжнародні рейси з Міжнародного аеропорту "Київ": ряд авіакомпаній підтвердили готовність їх виконувати.

Як писало РБК-Україна, в Мінінфраструктури анонсували, що відновлення авіасполучення в Україні може бути і раніше 15 червня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України карантинавиасообщениеДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся