Україна запускає внутрішнє і міжнародне авіасполучення: названі дати

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Внутрішнє авіасполучення в Україні відновиться з 5 червня

Глава уряду Денис Шмигаль розповів, що Україна запустить внутрішнє авіасполучення з 5 червня. Міжнародне авіасполучення відновлять вже з 15 червня.

Про це він сказав в ході засідання Кабінету міністрів.

"З 5 червня ми запустимо внутрішньо авіасполучення, з 15 червня - закордонне авіасполучення. Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно все правила по дистанції і дезінфекції повинні виконуватися", - підкреслив глава Кабміну.

Підкреслимо, раніше в уряді говорили про ослаблення карантинних обмежень для кафе і ресторанів з 10 червня.

Так, міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше запевняв, що держава підтримає українські авіакомпанії, і чекає, що ціни на авіаквитки не виростуть. Також у МІУ розраховують, що жоден український авіаперевізник не закриється.

Нагадаємо, з вівторка, 16 червня, поновлюються міжнародні рейси з Міжнародного аеропорту "Київ": ряд авіакомпаній підтвердили готовність їх виконувати.

Як писало РБК-Україна, в Мінінфраструктури анонсували, що відновлення авіасполучення в Україні може бути і раніше 15 червня.

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Автор: Юлия Струк