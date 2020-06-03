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Кулеба назвав компроміси щодо Донбасу, на які готова піти Україна

Новини » Політика     03.06.2020 - 20:50
Кулеба назвав компроміси щодо Донбасу, на які готова піти Україна
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна готова обговорити особливий статус Донбасу та Криму

Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу та Криму. Зокрема, влада готова обговорити питання особливого статусу цих територій в межах України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.

За словами Кулеби, ці регіони можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення. При цьому Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами.

"Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу "червону лінію" - суверенний контроль над кордоном. І замість ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів в межах України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення", - заявив він.

Глава МЗС додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна готова до компромісів у питанні деокупації Донбасу, але ніколи не перетне "червоних ліній".

Додамо, нещодавно у Раді пояснили, що закріпити особливий статус окупованих районів Донбасу в Конституції дуже складно юридично.

При цьому українська сторона в ТКГ взагалі виключає можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Основному законі.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасДмитро Кулеба
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