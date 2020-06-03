Шмигаль вніс до Ради подання на призначення нових міністрів

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також на сайті ВР з'явилося подання щодо звільнення Пристайка

Глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення нових міністрів. Документи у середу, 3 червня, були зареєстровані на сайті парламенту.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Останній етап проходження трьох постанов - опрацьовуються у комітеті. Постанова ж про призначення міністра екології поки що передана на розгляд керівництву.

Зокрема, проектами постанов №№3583 - 3586 пропонується:

звільнити Вадима Пристайка з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

призначити на цю посаду Ольгу Стефанишину;

призначити на посаду міністра культури Олександра Ткаченка;

призначити на посаду міністра екології Романа Абрамовського.

До слова, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вранці анонсувала, що подання Шмигаля можуть з'явитися у парламенті вже сьогодні-завтра. Вона пояснювала, що для голосування за міністрів у сесійній залі необхідні також рішення профільних комітетів.

Нагадаємо, 1 червня фракція "Слуга народу" обговорила перестановки в Кабінеті міністрів: нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.

Як писало РБК-Україна, у СН також анонсували, що віце-прем'єр з євроінтеграції Вадим Пристайко після звільнення відправиться у Лондон, де стане послом України в Британії.

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Автор: Юлия Струк