В дронах и ракетах РФ нашли более 100 иностранных компонентов, - разведка

Россия использует более 100 иностранных компонентов для изготовления ракет и дронов, поэтому Иран далеко не единственная страна, помогающая вооружать агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.

Иностранные компоненты в дронах и ракетах РФ идентифицировали эксперты украинских научно-исследовательских учреждений.

Среди опубликованных сегодня образцов, где нашли иностранные компоненты: два ударных беспилотника российского производства "Герань-2" серии "Ы", многоцелевой дрон "Корсар" и крылатая ракета Х-69.

"С целью продолжения и усиления террора против населения Украины РФ продолжает модернизировать свои основные средства поражения, в частности БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). В отдельных случаях модернизация происходит при участии Ирана", - сообщили в разведке.

Отмечается, что зафиксировано использование таких дронов с термобарической боевой частью иранского производства.

Кроме иранской, на новые "Шахеды" РФ также устанавливает боевые части собственного производства с кумулятивным ударным ядром для пробития защищенного укрытия.

"В обоих случаях для инициации подрыва используются контактные датчики цели. В отдельных БпЛА было зафиксировано использование боевых частей с элементами поражения в виде металлических шаров и возможностью неконтактного подрыва по сигналам от оптического датчика (лазерный дальномер, лидар) на определенном расстоянии до цели", - добавили в ГУР.

В случае вышеупомянутых дронов был применен лазерный дальномер SF20 южноафриканской компании LightWare.