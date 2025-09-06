Россияне могут изготавливать до 2700 "Шахедов" за месяц, - разведка

Россия может за месяц изготавливать до 2700 ударных дронов типа "Шахед". Также россияне изготавливают большое количество дронов-обманок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в интервью "Новости.LIVE".

"Нарастили производство "Герань-2", это "Шахед" обычный, ... этой модификации с боевой частью они сегодня могут дойти до 2700 в месяц. Плюс отдельно значительное количество обманок, без боевой части", - сказал он.

Юсов добавил, что оккупанты применяют сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами.

"Массированные удары - это серьезный вызов для наших сил ПВО и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать нам защищать украинское небо", - подчеркнул представитель ГУР.