Россияне могут изготавливать до 2700 "Шахедов" за месяц, - разведка

Киев, Суббота 06 сентября 2025 12:01
Россияне могут изготавливать до 2700 "Шахедов" за месяц, - разведка Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может за месяц изготавливать до 2700 ударных дронов типа "Шахед". Также россияне изготавливают большое количество дронов-обманок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в интервью "Новости.LIVE".

"Нарастили производство "Герань-2", это "Шахед" обычный, ... этой модификации с боевой частью они сегодня могут дойти до 2700 в месяц. Плюс отдельно значительное количество обманок, без боевой части", - сказал он.

Юсов добавил, что оккупанты применяют сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами.

"Массированные удары - это серьезный вызов для наших сил ПВО и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать нам защищать украинское небо", - подчеркнул представитель ГУР.

Массированные удары РФ

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что РФ собирается наращивать производство беспилотников различных типов, в том числе и "Шахедов". По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, россияне планируют в 2025 году выпустить 79 тысяч беспилотников.

Разведка Великобритании отмечала, что в июле армия РФ обновила рекорд ударов дронами по Украине - за месяц выпустила 6200 беспилотников.

Стоит добавить, что президент Владимир Зеленский заинтриговал новым форматом защиты неба Украины, но нужен сигнал от США.

