Компенсации за разрушенное жилье: в Раде заявили о нехватке финансирования

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Недостаточность привлеченных средств: Подписанного на URC 2026 соглашения на 140 млн евро не хватает для покрытия всех потребностей граждан, чье жилье было повреждено или уничтожено.

Подписанного на URC 2026 соглашения на 140 млн евро не хватает для покрытия всех потребностей граждан, чье жилье было повреждено или уничтожено. Оборона – главный приоритет: Большая часть госбюджета (более 1 трлн грн) идет на силы безопасности и обороны, а также на социальные выплаты, поэтому жилищные программы нуждаются в дополнительном внешнем финансировании.

– Большая часть госбюджета (более 1 трлн грн) идет на силы безопасности и обороны, а также на социальные выплаты, поэтому жилищные программы нуждаются в дополнительном внешнем финансировании. Поиск новых доноров: Несмотря на привлечение Всемирного банка, Банка развития Совета Европы и других партнеров, Украине необходимо расширять круг международных доноров для программы "єВідновлення".

Несмотря на привлечение Всемирного банка, Банка развития Совета Европы и других партнеров, Украине необходимо расширять круг международных доноров для программы "єВідновлення". Алгоритм действий на местах При местных властях работают комиссии, которые после обстрелов в течение 30 дней должны провести обследование и определить дальнейшую судьбу жилья (ремонт, демонтаж или выдача сертификатов).

При местных властях работают комиссии, которые после обстрелов в течение 30 дней должны провести обследование и определить дальнейшую судьбу жилья (ремонт, демонтаж или выдача сертификатов). Три составляющих восстановления: Успех восстановления жилищного фонда зависит от оперативной работы местных комиссий, наличия госсредств и непрерывной поддержки западных партнеров.

По ее словам, значительная часть украинского бюджета сегодня направляется на силы безопасности и обороны – речь идет о более чем 1 трлн гривен. В то же время программам, связанным с обеспечением людей жильем, всегда не хватает средств в том объеме, который был бы необходим для одновременного закрытия всех потребностей.

Шуляк напомнила, что с 2023 года государство вводит программы поддержки для людей, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии. В частности, работает "єВідновлення", позволяющее получать компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье.

К финансированию таких программ присоединились, в частности, Всемирный банк, затем Банк развития Совета Европы. Кроме того, во время URC 2026 г. в Гданьске было подписано дополнительное соглашение на финансирование программ, связанных с поврежденным и уничтоженным жильем, на 140 млн евро.

"Но даже такая сумма не достаточно для того, чтобы одновременно обеспечить всех людей, оставшихся без домов или нуждающихся в компенсации за поврежденное жилье. Поэтому Украине нужно продолжать работать с международными партнерами и расширять круг доноров для жилищных программ", - отметила Елена Шуляк.

Она напомнила, что украинский бюджет тоже поддерживается за счет международных программ. В частности, Украина недавно получила первый транш в 3,2 млрд евро в рамках двухлетней помощи, общий объем которой должен составить 90 млрд евро. Однако, учитывая масштаб потребностей этих средств, все равно недостаточно.

"Первым приоритетом государства остаются безопасность и оборона. Вторым большим направлением являются социальные расходы, в частности пенсионное обеспечение. С начала полномасштабного вторжения пенсии продолжают выплачиваться в определенные сроки, а ежегодно в марте проводится индексация.

Комментируя последствия последних атак на Киев и область , Шуляк отметила, что в таких случаях ключевую роль на первом этапе играют органы местного самоуправления. По всей стране при местных властях созданы соответствующие комиссии, которые должны реагировать на случаи повреждения или уничтожения жилья.

По законодательству после обращения человека комиссия должна отреагировать в течение 30 дней. Она должна зафиксировать факт повреждения, организовать техническое обследование с привлечением соответствующих специалистов и определить дальнейший путь для дома или квартиры.

"По результатам такого обследования может быть несколько сценариев. Часть домов можно будет отремонтировать, устранив повреждения. В то же время могут быть объекты, которые уже невозможно восстановить капитальным ремонтом и которые придется демонтировать. Именно техническое обследование должно дать ответ, будут ли люди получать жилищные сертификаты, или ремонт может быть профинансирован другим способом".

Таким образом, дальнейшее восстановление поврежденного и уничтоженного жилья будет зависеть одновременно от быстрой работы местных комиссий, наличия средств в государственных программах и дальнейшей поддержки международных партнеров, подытожила нардепка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы смогут фиксировать поврежденное имущество по упрощенной процедуре.