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Доля местных налогов в доходах громад упала до 22-23%: в Раде назвали причины

11:44 30.07.2026 Чт
3 мин
Что больше всего сказывается на финансовой состоятельности громад?
aimg Олег Хомчук
Доля местных налогов в доходах громад упала до 22-23%: в Раде назвали причины Доля местных налогов в доходах громад снизилась (фото: пресс-служба НБУ)
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Доля местных налогов и сборов в собственных доходах общего фонда местных бюджетов снижается: почти с 27% в 2019 году до примерно 22-23% сегодня. Заметнее всего просела плата за землю – за пять лет она потеряла около 10 процентных пунктов.

Об этом РБК-Украина сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Главное:

  • Падение доли местных налогов: Доля местных налогов и сборов в собственных доходах громад сократилась с 27% (в 2019 году) до 22–23% сегодня.
  • Самая большая потеряплата за землю: За 5 лет этот показатель упал на 10 процентных пунктов.
  • Опора бюджетов и точки роста: Более 50% всех местных налогов формирует единый налог.
  • Проблемав учете: Сокращение поступлений связано не только с разрушениями от войны, но и с "техническим пробелом" – имущество и плательщики, которых нет в реестрах, не попадают в бюджет.

По ее словам, местные налоги и сборы в последние годы формируют в среднем около четверти собственных доходов местных бюджетов. В структуре этих поступлений доминирует единый налог – на него приходится более половины, тогда как плата за землю постепенно теряет позиции.

Причины такого падения, отметила Шуляк, известны:

  • часть земель из-за полномасштабного вторжения вынужденно изъята из обращения;
  • отсутствует экономически обоснованная оценка земли;
  • в некоторых громадах до сих пор не завершена инвентаризация, а реестры заполнены не менее чем на 100%.

"Финансовая способность громад сегодня - это вопрос устойчивости государства во время войны и залог будущего восстановления. Именно громады держат на себе критические услуги, принимают перемещенных людей, ремонтируют инфраструктуру. И чем крепче их собственный доходный фундамент, тем меньше они зависят от трансфертов и тем более способны планировать вперед", - отметила Шуля.

Она добавила, что снижение доли местных налогов отчасти объясняется не отсутствием ресурса как такового, а тем, что часть земли, недвижимости и плательщиков просто выпадает из виду системы учета.

То есть речь идет не только об объективных потерях из-за войны, но и о техническом пробеле – то, чего нет в реестре, большей частью нет и в бюджете.

В то же время, подчеркнула Шуляк, есть и показатель противоположной динамики: поступления от налога на недвижимость среди местных налогов растут наиболее динамично. Это указывает на скрытый потенциал – в частности, в возвращении к налогообложению объектов, которых сегодня просто нет в реестрах.

"Снижение доли местных налогов в доходах громад – это сочетание объективных последствий войны и неполных учетных данных, а не признак исчерпания самого источника поступлений", – резюмировала глава парламентского комитета.

Ранее в Верховной Раде заявили о необходимости 40 млрд грн из госбюджета на планы устойчивости и подготовку громад к зиме. Елена Шуляк подчеркнула, что эффективное использование этих средств требует надлежащей координации действий на местах и законодательных изменений.

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