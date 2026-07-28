Поврежденные и уничтоженные дома в Киеве. В Раде объяснили, кто и куда должен вносить данные
Регулярные вражеские обстрелы уничтожают или повреждают немало домов в Киеве и других городах Украины. Поэтому в Верховной Раде объяснили, как и куда собираются все данные о таких случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
Главное:
- Единый госреестр: в Украине действует специальный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) - как верифицированный источник информации о таких фактах.
- Ответственность "на местах": данные о поврежденных домах как в Киеве, так и в других городах должны вносить и проверять органы местной власти (это важно для программы "єВідновлення").
- Как формируются данные: владельцы жилья отправляют заявления через "Дія", после чего специальные комиссии при ОМС обязаны проверить объекты в течение 30 дней.
- Количество заявлений: по состоянию на середину июля в РПУИ зафиксировано более 400 тысяч заявлений на компенсацию (больше всего - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской и Запорожской областях).
- Качество наполнения: проблема заключается не в отсутствии системы учета, а в полноте и качестве внесения данных местной властью (от чего зависит оценка разрушений и планирование финансирования).
Кто и куда вносит данные о поврежденных и уничтоженных домах
Нардеп напомнила, что в Украине действует единственный государственный верифицированный источник информации о поврежденном и уничтоженном жилье - Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).
Данные о поврежденных домах как в Киеве, так и в других городах, должны вносить и проверять местные власти.
Шуляк отметила, что без регистрации объекта в этой системе не может работать программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье "єВідновлення".
Нужен ли Киеву отдельный реестр
По словам главы комитета ВРУ, дискуссии о том, что Киев якобы не имеет единого перечня поврежденных домов, не должны сводиться к созданию еще одного отдельного реестра.
Ведь на государственном уровне такой инструмент уже создан - это Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).
Шуляк отметила, что его создание предшествовало старту программы компенсаций "єВідновлення", заявления в которую украинцы начали подавать еще с мая 2023 года.
Следовательно, Киев должен вносить в реестр адреса поврежденных домов, информацию о характере разрушений и техническом состоянии объектов.
При этом перед внесением эти данные должны быть проверены и верифицированы.
После этого, по словам нардепа, профильное министерство может использовать информацию из реестра для:
- анализа масштабов повреждений;
- формирование статистики;
- планирование дальнейшего восстановления.
По тому же принципу должны работать все города и регионы Украины.
Сколько заявлений на компенсацию уже зафиксировано
"По состоянию на середину июля в РПУИ зафиксировано более 400 тыс. заявлений на компенсацию от украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено", - поделилась Шуляк.
"Грустные лидеры" - по количеству поданных заявлений:
- Донецкая область;
- Харьковская область;
- Киевская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область.
Могут ли владельцы жилья сами наполнять РПУИ
Политик сообщила, что информацию в РПУИ владельцы жилья самостоятельно вносить не могут.
Это делает через соответствующие электронные кабинеты:
- либо местные власти;
- либо региональные власти.
"Граждане же подают информационные сообщения и заявления в РПУИ через портал "Дія", - отметила Шуляк.
Она добавила, что "после этого в течение 30 дней поврежденное или разрушенное жилье должны проверить специальные комиссии при органах местного самоуправления (ОМС), которые обследуют объекты и документально подтверждают факт разрушения или уничтожения".
Почему ситуация зависит именно от местных властей
Сегодня, по словам политика, проблема заключается не в отсутствии государственного инструмента учета, а в том, насколько полно и качественно местные власти наполняют уже созданный реестр.
"Никто также не мешает местным властям обнародовать внесенные данные и информировать жителей о количестве и состоянии поврежденных домов", - констатировала Шуляк.
Она подчеркнула, что "это позволило бы вести дискуссию на основе проверенных цифр, а не заявлений об отсутствии информации".
Следовательно, ключевой вопрос сегодня состоит не в отсутствии системы учета, а в том, насколько полно и качественно местные власти наполняют РПУИ.
В заключение нардеп напомнила, что от достоверности внесенных данных зависит, сможет ли государство:
- оценить реальный масштаб разрушений;
- спланировать финансирование;
- определить очередность восстановления.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы смогут фиксировать поврежденное имущество по упрощенной процедуре.
Кроме того, мы объясняли, как получить деньги по программе "єВідновлення", если наследство еще не оформлено.
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