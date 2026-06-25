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В Еврокомиссии объявили о первом транше Украине по кредиту в 90 млрд евро

12:19 25.06.2026 Чт
2 мин
Какую сумму получит Киев?
aimg Валерий Ульяненко
В Еврокомиссии объявили о первом транше Украине по кредиту в 90 млрд евро Фото: Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
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В четверг, 25 июня, Украина получит первые 3,2 млрд евро по кредиту от ЕС на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Сегодня мы перечисляем первый транш в рамках кредита в поддержку Украины в размере 90 млрд евро", - подчеркнула она.

Фон дер Ляен отметила, что с начала полномасштабного вторжения России Евросоюз и его государства-члены оказывают Украине беспрецедентную экономическую, финансовую и военную поддержку.

"Это - европейская солидарность в действии", - подчеркнула глава ЕК.

Позже премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила первый транш в размере 3,2 млрд. евро.

"Средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на усиление нашей обороноспособности и социальной устойчивости", - отметила она.

Кредитная программа на 90 млрд евро предусмотрена для поддержки Украины в 2026-2027 годах.

Из этой суммы 30 млрд евро планируют направить на макрофинансовую помощь государству, а еще 60 млрд евро - на укрепление оборонного потенциала страны.

Для получения финансирования Украина должна предоставить Еврокомиссии оценку собственных оборонных нужд. Предпочтение будет отдаваться закупке вооружения, производимого в Европе, однако в определенных случаях средства могут быть использованы и для приобретения оружия неевропейского производства.

Накануне выделения первого транша ЕС скорректировал его структуру. В частности, из первоначального пакета исключили 5,9 млрд евро, которые планировали направить на производство и закупку дронов для Украины. Вместо этого в первый транш включили 3,2 млрд евро прямой бюджетной поддержки.

По информации Euractiv, такое решение было принято из-за технических аспектов и необходимости обеспечения эффективного контроля за использованием выделенных средств.

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