ua en ru
Пт, 24 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинцы смогут получить субсидию на аренду жилья: как оформить

Пятница 24 января 2025 11:51
UA EN RU
Украинцы смогут получить субсидию на аренду жилья: как оформить Фото: Аренда жилья ВПЛ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине с 29 января смогут оформить субсидию на аренду жилья. Этот инструмент направлен на помощь украинцам, которые из-за войны оставили свои дома и сталкиваются с финансовыми трудностями при аренде жилья в других регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Субсидия на аренду будет предоставляться тем семьям, которые больше всего нуждаются в поддержке, по аналогии с жилищной субсидией. Программа будет учитывать финансовую состоятельность семьи, стоимость аренды в разных регионах и обеспечивать юридическую защиту как арендаторов, так и арендодателей.

Кто может воспользоваться субсидией

Субсидия доступна для:

  • ВПЛ, которые покинули оккупированные территории или зоны боевых действий и не имеют жилья в безопасных регионах;
  • семей, чье жилье уничтожено или непригодно для проживания;
  • арендаторов, которые тратят значительную часть дохода на аренду.

Важное условие:

  • арендатор и арендодатель не должны быть родственниками;
  • арендатор не может одновременно получать другую помощь на проживание от государства;
  • помещение, которое арендуется, не должно получать компенсацию по программе "Прихисток".

Как оформить субсидию

Подать документы можно:

  • офлайн – в сервисных центрах ПФУ или ЦПАУ;
  • онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение, используя электронную подпись.

Для того, чтобы получить субсидию на аренду жилья, ВПЛ должны подать следующие документы:

  • договор найма (по установленной форме),
  • заявление (по установленной форме),
  • при необходимости – копии документов, подтверждающих особые обстоятельства (доверенности, документы законных представителей и т.д.).

Документы могут подавать как лично арендатор и владелец жилья, так и через онлайн-сервисы. В случае отсутствия владельца, это можно сделать через его представителя по доверенности.

Ранее РБК-Украина писало, что начиная с 2025 года отдельные категории ВПЛ смогут получать сразу две разные субсидии. Это нововведение направлено на поддержку семей и лиц с низким уровнем доходов, которые нуждаются в дополнительной государственной помощи. Обе субсидии будут предоставляться независимо друг от друга.

Также в Украине все большую популярность приобретает онлайн-подача заявлений на жилищную субсидию. По данным Пенсионного фонда Украины, с начала реализации экспериментального проекта уже подано более 9 тысяч заявлений по упрощенной процедуре, большинство из которых оформлено через веб-портал электронных услуг ПФУ. Ранее РБК-Украина рассказывало, как воспользоваться этой возможностью и подать заявление онлайн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица Субсидии
NEWS
Пожар в многоэтажке в Глевахе, воронка под Львовом: все о последствиях налета "Шахедов"
Пожар в многоэтажке в Глевахе, воронка под Львовом: все о последствиях налета "Шахедов"
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ