Украинцы смогут получить субсидию на аренду жилья: как оформить

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине с 29 января смогут оформить субсидию на аренду жилья. Этот инструмент направлен на помощь украинцам, которые из-за войны оставили свои дома и сталкиваются с финансовыми трудностями при аренде жилья в других регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Документы могут подавать как лично арендатор и владелец жилья, так и через онлайн-сервисы. В случае отсутствия владельца, это можно сделать через его представителя по доверенности.

Для того, чтобы получить субсидию на аренду жилья, ВПЛ должны подать следующие документы:

Субсидия на аренду будет предоставляться тем семьям, которые больше всего нуждаются в поддержке, по аналогии с жилищной субсидией. Программа будет учитывать финансовую состоятельность семьи, стоимость аренды в разных регионах и обеспечивать юридическую защиту как арендаторов, так и арендодателей.

Ранее РБК-Украина писало, что начиная с 2025 года отдельные категории ВПЛ смогут получать сразу две разные субсидии. Это нововведение направлено на поддержку семей и лиц с низким уровнем доходов, которые нуждаются в дополнительной государственной помощи. Обе субсидии будут предоставляться независимо друг от друга.

Также в Украине все большую популярность приобретает онлайн-подача заявлений на жилищную субсидию. По данным Пенсионного фонда Украины, с начала реализации экспериментального проекта уже подано более 9 тысяч заявлений по упрощенной процедуре, большинство из которых оформлено через веб-портал электронных услуг ПФУ. Ранее РБК-Украина рассказывало, как воспользоваться этой возможностью и подать заявление онлайн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.