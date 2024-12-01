Как подать заявление на назначение субсидии онлайн: подробная инструкция
В Украине можно подать заявление на назначение субсидии онлайн. Для этого надо сделать несколько шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
"С начала действия в Украине экспериментального проекта по оформлению жилищной субсидии уже подано более 9 тысяч упрощенных заявлений, почти все - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - рассказали в ПФУ.
Как подать упрощенное заявление на жилищную субсидию онлайн
- Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.
- В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
- В появившемся окне нажимаем кнопку "Продолжить".
- В следующем поле выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
- Заполняем онлайн-форму заявления: указываем общую информацию о лице, которое подает заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указываем реквизиты банковского счета (в формате ІВАN), добавляем информацию о членах домохозяйства.
- Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавляем сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту жительства - копию договора аренды, справку ВПЛ).
- Предоставляем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, отмечаем способ, которым вы должны быть проинформированы о принятом решении, и нажимаем кнопку "Сформировать заявление".
- Проверяем данные сформированного заявления и отправляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
- С результатом относительно принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".
Субсидия в Украине
Субсидия - помощь, компенсирующая часть оплаты на коммунальные услуги.
Недавно в Пенсионном фонде предупреждали, что новые получатели субсидий должны подать заявление до 1 декабря. В этом случае они смогут получить деньги на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября.
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