Как подать заявление на назначение субсидии онлайн: подробная инструкция

В Украине можно подать заявление на назначение субсидии онлайн. Для этого надо сделать несколько шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины ( ПФУ ).

"С начала действия в Украине экспериментального проекта по оформлению жилищной субсидии уже подано более 9 тысяч упрощенных заявлений, почти все - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - рассказали в ПФУ.

Субсидия в Украине

Субсидия - помощь, компенсирующая часть оплаты на коммунальные услуги.

Недавно в Пенсионном фонде предупреждали, что новые получатели субсидий должны подать заявление до 1 декабря. В этом случае они смогут получить деньги на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября.

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