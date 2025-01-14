Украинцы могут получить субсидию на аренду жилья, но услуга доступна не всем
С конца января 2025 года в Украине заработает новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья.
Кто и как может получить помощь, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Уряд online".
Инициатива стартует с 29 января 2025 года. Она является частью президентской и правительственной программы "Зимняя поддержка" и имеет целью помочь украинским семьям в сложные зимние месяцы.
Кто и как может получить субсидию
На субсидию могут претендовать:
- ВПЛ, которые переехали в любой регион Украины, находящийся под контролем государства, и не имеют на этих территориях собственного жилья с площадью более 13,65 кв.м на каждого члена семьи;
- семьи, чье жилье уничтожено или повреждено и стало непригодным для проживания;
- семьи, которые тратят на аренду жилья более 20% совокупного дохода;
- ВПЛ, которые не получают помощь на проживание и не участвуют в программе "Прихисток";
- семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов (до 5840 гривен на человека).
Сумма субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от:
- дохода семьи,
- количества членов семьи,
- предельной стоимости аренды жилья в соответствующем регионе.
Для получения помощи необходимо иметь договор аренды жилья. Подать заявление можно:
- в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ),
- через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ (с электронной подписью),
- в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Субсидия назначается на 6 месяцев с возможностью продления. Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, после чего средства перечисляются на банковский счет заявителя.
Преимущества для арендодателей
Арендодатели также получают выгоду, ведь государство компенсирует уплату налогов с дохода от аренды:
- физическим лицам – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор,
- физическим лицам-предпринимателям – ставку единого налога.
Напомним, начиная с нынешнего года некоторые категории внутренне перемещенных лиц смогут одновременно получать две разные субсидии. Это нововведение направлено на поддержку семей и лиц с низким уровнем доходов, которые нуждаются в дополнительной государственной помощи. Обе субсидии будут предоставляться отдельно и не будут зависеть друг от друга.
В Украине набирает популярность подача заявлений на жилищную субсидию в онлайн-формате. По информации Пенсионного фонда Украины, с начала работы экспериментального проекта было подано более 9 тысяч заявлений по упрощенной процедуре, большинство из которых оформлено через веб-портал электронных услуг ПФУ. Ранее РБК-Украина объясняло, как воспользоваться этой возможностью и подать заявление онлайн.
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