Украинцы могут получить субсидию на аренду жилья, но услуга доступна не всем

С конца января 2025 года в Украине заработает новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья.

Кто и как может получить помощь, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Уряд online ".

Инициатива стартует с 29 января 2025 года. Она является частью президентской и правительственной программы "Зимняя поддержка" и имеет целью помочь украинским семьям в сложные зимние месяцы.

Кто и как может получить субсидию

На субсидию могут претендовать:

ВПЛ, которые переехали в любой регион Украины, находящийся под контролем государства, и не имеют на этих территориях собственного жилья с площадью более 13,65 кв.м на каждого члена семьи;

семьи, чье жилье уничтожено или повреждено и стало непригодным для проживания;

семьи, которые тратят на аренду жилья более 20% совокупного дохода;

ВПЛ, которые не получают помощь на проживание и не участвуют в программе "Прихисток";

семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов (до 5840 гривен на человека).

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от:

дохода семьи,

количества членов семьи,

предельной стоимости аренды жилья в соответствующем регионе.

Для получения помощи необходимо иметь договор аренды жилья. Подать заявление можно:

в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ),

через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ (с электронной подписью),

в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Субсидия назначается на 6 месяцев с возможностью продления. Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, после чего средства перечисляются на банковский счет заявителя.

Преимущества для арендодателей

Арендодатели также получают выгоду, ведь государство компенсирует уплату налогов с дохода от аренды: