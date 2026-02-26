RU

Общество Образование Деньги Изменения

Компенсация денег от "Ощадбанка" и "Укрэнерго"? Как работает новая ловушка мошенников

Мошенники обещают людям якобы компенсацию от "Ощадбанка" и "Укрэнерго" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили, что в мессенджерах распространяется очередная волна опасного мошенничества. Злоумышленники обещают людям денежные "компенсации" от якобы "Ощадбанка" и "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Ощадбанк" в Telegram.

Читайте также: Деньги клиентов исчезали ночью: "А-банк" попал под уникальную кибератаку

Что известно о мошеннической схеме

"Внимание: активизировалась мошенническая схема", - подчеркнули в пресс-службе Государственного сберегательного банка Украины.

Уточняется, что очередная волна мошенничества распространяется онлайн - в различных мессенджерах.

"Злоумышленники обещают 2200 гривен компенсации якобы от "Ощадбанка" и "Укрэнерго", - сообщили гражданам.

В сети активизировалась опасная мошенническая схема (инфографика: t.me/oschadnews)

Как работает ловушка злоумышленников

Украинцам объяснили, что на самом деле такая "компенсация" - ловушка, которая работает так:

  • вам присылают ссылку на поддельный сайт (фишинг);
  • просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код;
  • вместо получения денег вы теряете все средства со счета.

О чем нужно помнить всегда

"Запомните сами и предупредите близких: "Ощадбанк" не начисляет компенсации через мессенджеры", - подчеркнули в пресс-службе банка.

Кроме того, клиентам объяснили, что никогда не просят вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды из SMS) на сторонних сайтах.

Отмечается, что официальный сайт банка только один: oschadbank.ua.

Как не стать жертвой мошенников

Тем из граждан, которые получили такое опасное сообщение, советуют:

  • ни в коем случае не переходить по ссылкам;
  • не вводить при этом никаких данных.

Если человек все же ввел свои данные онлайн, необходимо немедленно заблокировать карту:

  • либо через приложение "Мобильный Ощад";
  • либо по телефону горячей линии: 0 800 210 800.

"Поделитесь этим сообщением - это поможет уберечь чьи-то сбережения! Берегите себя и свои средства", - подытожили в пресс-службе банковского учреждения.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новой мошеннической схеме под видом предложения оформить якобы социальные выплаты.

Между тем Министерство внутренних дел предупредило людей о циничной схеме похищения денег через "помощь" на фоне отключений.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

