Компенсация денег от "Ощадбанка" и "Укрэнерго"? Как работает новая ловушка мошенников

Что известно о мошеннической схеме

"Внимание: активизировалась мошенническая схема", - подчеркнули в пресс-службе Государственного сберегательного банка Украины.

Уточняется, что очередная волна мошенничества распространяется онлайн - в различных мессенджерах.

"Злоумышленники обещают 2200 гривен компенсации якобы от "Ощадбанка" и "Укрэнерго", - сообщили гражданам.

В сети активизировалась опасная мошенническая схема (инфографика: t.me/oschadnews)

Как работает ловушка злоумышленников

Украинцам объяснили, что на самом деле такая "компенсация" - ловушка, которая работает так:

вам присылают ссылку на поддельный сайт (фишинг);

просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код;

вместо получения денег вы теряете все средства со счета.

О чем нужно помнить всегда

"Запомните сами и предупредите близких: "Ощадбанк" не начисляет компенсации через мессенджеры", - подчеркнули в пресс-службе банка.

Кроме того, клиентам объяснили, что никогда не просят вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды из SMS) на сторонних сайтах.

Отмечается, что официальный сайт банка только один: oschadbank.ua.

Как не стать жертвой мошенников

Тем из граждан, которые получили такое опасное сообщение, советуют:

ни в коем случае не переходить по ссылкам;

не вводить при этом никаких данных.

Если человек все же ввел свои данные онлайн, необходимо немедленно заблокировать карту:

либо через приложение "Мобильный Ощад";

либо по телефону горячей линии: 0 800 210 800.

"Поделитесь этим сообщением - это поможет уберечь чьи-то сбережения! Берегите себя и свои средства", - подытожили в пресс-службе банковского учреждения.