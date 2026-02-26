Компенсация денег от "Ощадбанка" и "Укрэнерго"? Как работает новая ловушка мошенников

Украинцев предупредили, что в мессенджерах распространяется очередная волна опасного мошенничества. Злоумышленники обещают людям денежные "компенсации" от якобы "Ощадбанка" и "Укрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Ощадбанк" в Telegram.
"Внимание: активизировалась мошенническая схема", - подчеркнули в пресс-службе Государственного сберегательного банка Украины.
Уточняется, что очередная волна мошенничества распространяется онлайн - в различных мессенджерах.
"Злоумышленники обещают 2200 гривен компенсации якобы от "Ощадбанка" и "Укрэнерго", - сообщили гражданам.
Украинцам объяснили, что на самом деле такая "компенсация" - ловушка, которая работает так:
"Запомните сами и предупредите близких: "Ощадбанк" не начисляет компенсации через мессенджеры", - подчеркнули в пресс-службе банка.
Кроме того, клиентам объяснили, что никогда не просят вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды из SMS) на сторонних сайтах.
Отмечается, что официальный сайт банка только один: oschadbank.ua.
Тем из граждан, которые получили такое опасное сообщение, советуют:
Если человек все же ввел свои данные онлайн, необходимо немедленно заблокировать карту:
"Поделитесь этим сообщением - это поможет уберечь чьи-то сбережения! Берегите себя и свои средства", - подытожили в пресс-службе банковского учреждения.
