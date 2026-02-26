Компенсація грошей від "Ощадбанку" й "Укренерго"? Як працює нова пастка шахраїв

Українців попередили, що у месенджерах шириться чергова хвиля небезпечного шахрайства. Зловмисники обіцяють людям грошові "компенсації" від нібито "Ощадбанку" та "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Ощадбанк" у Telegram.
"Увага: активізувалася шахрайська схема", - наголосили у прес-службі Державного ощадного банку України.
Уточнюється, що чергова хвиля шахрайства шириться онлайн - у різних месенджерах.
"Зловмисники обіцяють 2200 гривень компенсації нібито від "Ощадбанку" та "Укренерго", - повідомили громадянам.
Українцям пояснили, що насправді така "компенсація" - пастка, яка працює так:
"Запам'ятайте самі та попередьте близьких: "Ощадбанк" не нараховує компенсації через месенджери", - наголосили у прес-службі банку.
Крім того, клієнтам пояснили, що ніколи не просять вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах.
Зазначається, що офіційний сайт банку лише один: oschadbank.ua.
Тим із громадян, які отримали таке небезпечне повідомлення, радять:
Якщо людина все ж таки ввела свої дані онлайн, необхідно негайно заблокувати картку:
"Поділіться цим дописом - це допоможе вберегти чиїсь заощадження! Бережіть себе та свої кошти", - підсумували у прес-службі банківської установи.
