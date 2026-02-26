Компенсація грошей від "Ощадбанку" й "Укренерго"? Як працює нова пастка шахраїв

Українців попередили, що у месенджерах шириться чергова хвиля небезпечного шахрайства. Зловмисники обіцяють людям грошові "компенсації" від нібито "Ощадбанку" та "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Ощадбанк" у Telegram.

Що відомо про шахрайську схему

"Увага: активізувалася шахрайська схема", - наголосили у прес-службі Державного ощадного банку України.

Уточнюється, що чергова хвиля шахрайства шириться онлайн - у різних месенджерах.

"Зловмисники обіцяють 2200 гривень компенсації нібито від "Ощадбанку" та "Укренерго", - повідомили громадянам.

У мережі активізувалась небезпечна шахрайська схема (інфографіка: t.me/oschadnews)

Як працює пастка зловмисників

Українцям пояснили, що насправді така "компенсація" - пастка, яка працює так:

вам надсилають посилання на підроблений сайт (фішинг);

просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код;

замість отримання грошей ви втрачаєте всі кошти з рахунку.

Про що потрібно пам'ятати завжди

"Запам'ятайте самі та попередьте близьких: "Ощадбанк" не нараховує компенсації через месенджери", - наголосили у прес-службі банку.

Крім того, клієнтам пояснили, що ніколи не просять вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах.

Зазначається, що офіційний сайт банку лише один: oschadbank.ua.

Як не стати жертвою шахраїв

Тим із громадян, які отримали таке небезпечне повідомлення, радять:

ні в якому разі не переходити за посиланнями;

не вводити при цьому жодних даних.

Якщо людина все ж таки ввела свої дані онлайн, необхідно негайно заблокувати картку:

або через додаток "Мобільний Ощад";

або за телефоном гарячої лінії: 0 800 210 800.

"Поділіться цим дописом - це допоможе вберегти чиїсь заощадження! Бережіть себе та свої кошти", - підсумували у прес-службі банківської установи.