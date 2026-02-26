ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Компенсація грошей від "Ощадбанку" й "Укренерго"? Як працює нова пастка шахраїв

Четвер 26 лютого 2026 10:38
Компенсація грошей від "Ощадбанку" й "Укренерго"? Як працює нова пастка шахраїв Шахраї обіцяють людям буцімто компенсацію від "Ощадбанку" й "Укренерго" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українців попередили, що у месенджерах шириться чергова хвиля небезпечного шахрайства. Зловмисники обіцяють людям грошові "компенсації" від нібито "Ощадбанку" та "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Ощадбанк" у Telegram.

Що відомо про шахрайську схему

"Увага: активізувалася шахрайська схема", - наголосили у прес-службі Державного ощадного банку України.

Уточнюється, що чергова хвиля шахрайства шириться онлайн - у різних месенджерах.

"Зловмисники обіцяють 2200 гривень компенсації нібито від "Ощадбанку" та "Укренерго", - повідомили громадянам.

Компенсація грошей від &quot;Ощадбанку&quot; й &quot;Укренерго&quot;? Як працює нова пастка шахраївУ мережі активізувалась небезпечна шахрайська схема (інфографіка: t.me/oschadnews)

Як працює пастка зловмисників

Українцям пояснили, що насправді така "компенсація" - пастка, яка працює так:

  • вам надсилають посилання на підроблений сайт (фішинг);
  • просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код;
  • замість отримання грошей ви втрачаєте всі кошти з рахунку.

Про що потрібно пам'ятати завжди

"Запам'ятайте самі та попередьте близьких: "Ощадбанк" не нараховує компенсації через месенджери", - наголосили у прес-службі банку.

Крім того, клієнтам пояснили, що ніколи не просять вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах.

Зазначається, що офіційний сайт банку лише один: oschadbank.ua.

Як не стати жертвою шахраїв

Тим із громадян, які отримали таке небезпечне повідомлення, радять:

  • ні в якому разі не переходити за посиланнями;
  • не вводити при цьому жодних даних.

Якщо людина все ж таки ввела свої дані онлайн, необхідно негайно заблокувати картку:

  • або через додаток "Мобільний Ощад";
  • або за телефоном гарячої лінії: 0 800 210 800.

"Поділіться цим дописом - це допоможе вберегти чиїсь заощадження! Бережіть себе та свої кошти", - підсумували у прес-службі банківської установи.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації попередив українців про нову шахрайську схему під виглядом пропозиції оформити буцімто соціальні виплати.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ попередило людей про цинічну схему викрадення грошей через "допомогу" на тлі відключень.

