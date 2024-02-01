Компании из Молдовы продали в РФ запчасти для самолетов на 15 млн долларов, - СМИ

Три компании из Молдовы в 2022-2023 годах продали России запчасти к самолетам на общую сумму около 15 млн долларов, несмотря на введенные против страны- агрессора санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Europa .

По данным расследования, поставки запчастей к российским самолетам через Молдову началась через несколько месяцев после вторжения РФ в Украину. Детали из западных стран попадали в авиакомпании "Победа" и S7 Engineering.

К схеме были причастны три молдавские компании – Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Первые две были основаны в 2021 и 2022 годах соответственно, их владелец – бывший топ-чиновник молдавской авиакомпании Air Moldova Иван Мельников, третья существовала еще с 2011 года.

Все три компании действовали как посредники – размещали заказы на запчасти, после чего помогали транспортировать их в Россию, иногда непосредственно в российские аэропорты. При этом снабжение происходило не через молдавскую территорию.

В расследовании говорится, что причиной такой ситуации могло стать неприсоединение Молдовы к некоторым санкциям Евросоюза против России, касающиеся поставок деталей для авиации.

Источники издания в офисе президента Молдовы подчеркнули, что им известно об этих случаях и ими уже занимаются "компетентные органы".

Санкции в отношении российской авиации

Недавно сообщалось, что у российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставку запчастей.

Также в Ирландии рассматривают дело о самолетах, которые могут быть признаны угнанными. В связи с этим у российских компаний могут изъять 37 авиабортов за пределами России.

А Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания двух самолетов российской компании "Ильюшн Финанс Ко." в доход государства.

Кроме того, крупнейшая частная авиационная компания России S7 Airlines планирует сократить штат своих сотрудников. Причиной этого стал простой самолетов.