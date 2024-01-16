Пострадала от санкций. Крупнейшая частная авиакомпания РФ сократит штат сотрудников
Крупнейшая частная авиационная компания России S7 Airlines планирует сократить штат своих сотрудников. Причиной этого стал простой самолетов.
Об этом заявил представитель S7, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".
С чем это связано
Сокращения в московском офисе связаны со снижением количества полетов. В 2023 году S7 существенно сократила зимнее расписание из-за проблем с американскими двигателями P&W для самолетов Airbus A320/A321neo.
Отмечается, что в РФ и так называемых "дружественных странах" такие двигатели не ремонтируют, а закупить их на вторичном рынке практически невозможно. Поэтому примерно 20% самолетов находится в простое.
Пилотов хотят пересадить на другие самолеты
Представитель авиакомпании заявил, что сотрудникам московского офиса будет предложено перейти на работу в Новосибирск и Иркутск.
"Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и также продолжить работу в компании. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные", - говорится в заявлении.
Также издание указывает, что сокращения в S7 могут положить начало увольнениям и в других авиакомпаниях. Причиной этого является низкий пассажиропоток.
Санкции в отношении российской авиации
Недавно сообщалось, что у российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставку запчастей.
Также в Ирландии рассматривают дело о самолетах, которые могут быть признаны угнанными. В связи с этим у российских компаний могут изъять 37 авиабортов за пределами России.
А Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания двух самолетов российской компании "Ильюшн Финанс Ко." в доход государства.
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