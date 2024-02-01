Компанії з Молдови продали до РФ запчастини для літаків на 15 млн доларів, - ЗМІ
Три компанії з Молдови в 2022-2023 роках продали Росії запчастини до літаків на загальну суму близько 15 млн доларів, незважаючи на введені проти країни-агресора санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Europa.
За даними розслідування, постачання запчастин до російських літаків через Молдову почалося за кілька місяців після вторгнення РФ в Україну. Деталі із західних країн потрапляли в авіакомпанії "Перемога" та S7 Engineering.
До схеми були причетні три молдавські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Перші дві були засновані у 2021 та 2022 роках відповідно, їхній власник – колишній топ-чиновник молдавської авіакомпанії Air Moldova Іван Мельников, третя існувала ще з 2011 року.
Всі три компанії діяли як посередники - розміщували замовлення на запчастини, після чого допомагали транспортувати їх до Росії, іноді безпосередньо до російських аеропортів. При цьому постачання відбувалося не через молдавську територію.
У розслідуванні йдеться, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій Євросоюзу проти Росії щодо поставок деталей для авіації.
Джерела видання в офісі президента Молдови наголосили, що їм відомо про ці випадки і ними вже займаються "компетентні органи".
Санкції щодо російської авіації
Нещодавно повідомлялося, що у російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт та постачання запчастин.
Також в Ірландії розглядають справу про літаки, які можуть бути визнані викраденими. У зв'язку з цим у російських компаній можуть вилучити 37 авіабортів за межами Росії.
А Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у вигляді стягнення двох літаків російської компанії "Іллюшн Фінанс Ко." у дохід держави.
Крім того, найбільша приватна авіаційна компанія Росії S7 Airlines планує скоротити штат своїх співробітників. Причиною цього став простий літак.
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