У российских авиакомпаний планируют забрать 37 самолетов за пределами РФ

Фото: за решением ирландского суда могут изъять 37 российских самолетов (росСМИ)

В Ирландии рассматривают дело о самолетах, которые могут быть признаны угнанными. В связи с этим у российских компаний могут изъять 37 авиабортов за пределами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.