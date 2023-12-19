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У российских авиакомпаний планируют забрать 37 самолетов за пределами РФ

Ирландия, Вторник 19 декабря 2023 12:48
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У российских авиакомпаний планируют забрать 37 самолетов за пределами РФ Фото: за решением ирландского суда могут изъять 37 российских самолетов (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

В Ирландии рассматривают дело о самолетах, которые могут быть признаны угнанными. В связи с этим у российских компаний могут изъять 37 авиабортов за пределами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Из-за введенных весной 2023 года санкций против европейской "дочки" российской государственной транспортной лизинговой компании GTLK Europe и ее дальнейшей ликвидации внешние управляющие компании требуют арестовать приобретенные ею самолеты.

Отмечается, что ликвидаторы компании хотят продать лайнеры, чтобы рассчитаться с кредиторами.

В свою очередь, внешние управляющие дочерней компании требуют признать недействительными договоры, по которым суда были приняты в собственность лизинговой компании, а также права собственности компании на эти самолеты.

Так, в случае признания Высоким судом Ирландии претензий истцов, самолеты будут задерживать в аэропортах по всему миру как угнанные.

Санкции против гражданской авиации РФ

Напомним, одна из крупнейших российских авиакомпаний Azur Air, совершавшая чартерные рейсы, использует лишь часть своего аэрофлота. Из-за санкций простаивают 8 из 22 самолетов.

Также мы писали, как санкции "приземлили" очередной самолет в РФ. Авиалайнер "Уральских авиалиний" сел в поле со 170 пассажирами на борту.

Также мы сообщали, что российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих. Ту-204 и Ту-214 простаивают из-за недоступности аварийных трапов производства США, разрабатываемых специально для этих российских самолетов.

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