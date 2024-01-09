Отказ двигателей и тормозов. У российских авиакомпаний волна поломок самолетов

У российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставки запчастей. Только у "Аэрофлота" сломались 8 самолетов за последние 5 недель.

Всего же в 2023 року авиаперевозчики РФ зафиксировали более 400 авиаинцидентов, связанных с отказом двигателей и авиатехники, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот" продолжает сталкиваться с поломками самолетов, которые участились в последнее время. 8 января в Таиланде застряли 400 пассажиров этого перевозчика, из-за неисправности на борту Boeing 777-300ER. Это поломка восьмого самолета с начала декабря.

До этого 28 декабря в Дубае авиакомпания 14 часов меняла колесо. Ранее в декабре были проблемы с самолетами "Аэрофлота" и аварийные посадки:

1 декабря Airbus A321 приземлился из-за проблемы с кондиционированием воздуха;

1 декабря Boeing 737 совершил аварийную посадку из-за падения давления стойки шасси;

2 декабря Airbus A321 аварийно сел после отказа левого двигателя;

6 декабря в Boeing-777 произошло задымление из-за замыкания;

12 декабря Boeing дважды не смог вылететь из аэропорта из-за неисправности;

18 декабря Boeing 737совершил экстренную посадку из-за отказа передней стойки шасси.

Отмечается, что с января по ноябрь 2023 года у российских авиакомпаний было 670 авиаинцидентов. 400 из них были связаны с отказом авиатехники и двигателей.

Во время полета возникло в три раза больше поломок (180 случаев), чем еще в 2022 году. СМИ подсчитали, что осенью 2023 года в России поломалось столько самолетов, сколько раньше за год.

В 30% инцидентов проблемы были с двигателями, в четверти случаев – с шасси. Также часто ломались тормоза, системы кондиционирования воздуха, лобовое стекло и закрылки.

Напомним, мы писали, что одна из крупнейших российских авиакомпаний, которая совершала чартерные рейсы, использует только часть своего флота. Из-за санкций простаивают 8 из 22 самолетов.

Также мы сообщали, что российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих. Ту-204 и Ту-214 простаивают из-за недостпуности аварийных трапов производства США, которые разрабатывали специально для этих российских самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.