Компания Трампа построит в Грузии 70-этажную башню Trump Power, - WSJ
Семейная компания президента США Дональда Трампа планирует построить новый небоскреб под брендом Trump. На этот раз здание будут возводить в столице Грузии городе Тбилиси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет издание, Trump Organization и ее партнеры намерены построить Trump Power Tbilisi. По словам источника, это будет многофункциональный проект примерно из 70-ти этажей, который станет самым высоким зданием в столице Грузии.
Башня будет включать роскошные жилые помещения, торговые площади и гостиничную инфраструктуру.
Данный проект разрабатывает архитектурное бюро Gensler при поддержке консорциума, в который входят грузинская компания по недвижимости Archi Group и Biograpi Living, являющаяся частью грузинского конгломерата.
По словам представителя партнеров Trump Organization по проекту, в этом деле участвует также нью-йорская девелоперская компания Sapir Organization (компания-бывший партнер Трампа).
WSJ пишет, что с начала второго срока Трампа Trump Organization все активнее делает ставку на международные лицензионные и брендовые сделки как ключевую часть своего бизнеса. Но как утверждают критики, такие зарубежные проекты создают по потенциальные конфликты интересов.
Сын лидера США и по совместительству исполнительный директор компании Эрик Трамп ранее оспаривал утверждения о том, что зарубежная деятельность Trump Organization представляет собой конфликт интересов, заявляя, что бизнес-операции отделены от политики администрации Белого дома.
Возвращаясь к Тбилиси, в пресс-релизе проекта приведены были переведены также слова Эрика Трампа, где он говорит, что этот проект распространит на Грузию "глобально признанный стандарт качества" компания.
Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп раскритиковал федерального судьбы, который приказал остановить строительство бального зала в Белом доме. Речь идет о проекте стоимостью 400 млн долларов, который Трамп анонсирует уже на протяжении года.
По словам лидера США, бальный зал должен стать "большим подарком Америке", так как позволит будущим президентам и лидерам безопасно проводить масштабные мероприятия. В частности, в там будут бомбоубежища, современные больницы и медучреждения, а также секретные военные объекты.
Кроме того, неделю назад администрация Трампа обнародовала проект строительства 76-метровой триумфальной арки в Вашингтоне. Инициативу уже передали на рассмотрение Комиссии по изобразительному искусству.