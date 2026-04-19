Компанія Трампа побудує в Грузії 70-поверхову вежу Trump Power, - WSJ

Сімейна компанія президента США Дональда Трампа планує побудувати новий хмарочос під брендом Trump. Цього разу будівлю зводитимуть у столиці Грузії місті Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише видання, Trump Organization та її партнери мають намір побудувати Trump Power Tbilisi. За словами джерела, це буде багатофункціональний проєкт приблизно з 70-ти поверхів, який стане найвищою будівлею в столиці Грузії.

Вежа міститиме розкішні житлові приміщення, торгові площі та готельну інфраструктуру.

Цей проєкт розробляє архітектурне бюро Gensler за підтримки консорціуму, до якого входять грузинська компанія з нерухомості Archi Group і Biograpi Living, що є частиною грузинського конгломерату.

За словами представника партнерів Trump Organization за проєктом, у цій справі бере участь також нью-йоркська девелоперська компанія Sapir Organization (компанія-колишній партнер Трампа).

WSJ пише, що з початку другого терміну Трампа Trump Organization дедалі активніше робить ставку на міжнародні ліцензійні та брендові угоди як ключову частину свого бізнесу. Але як стверджують критики, такі закордонні проєкти створюють потенційні конфлікти інтересів.

Син лідера США і за сумісництвом виконавчий директор компанії Ерік Трамп раніше заперечував твердження про те, що зарубіжна діяльність Trump Organization являє собою конфлікт інтересів, заявляючи, що бізнес-операції відокремлені від політики адміністрації Білого дому.

Повертаючись до Тбілісі, у пресрелізі проєкту наведені були перекладені також слова Еріка Трампа, де він каже, що цей проєкт поширить на Грузію "глобально визнаний стандарт якості" компанії.