Компанія Трампа побудує в Грузії 70-поверхову вежу Trump Power, - WSJ
Сімейна компанія президента США Дональда Трампа планує побудувати новий хмарочос під брендом Trump. Цього разу будівлю зводитимуть у столиці Грузії місті Тбілісі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як пише видання, Trump Organization та її партнери мають намір побудувати Trump Power Tbilisi. За словами джерела, це буде багатофункціональний проєкт приблизно з 70-ти поверхів, який стане найвищою будівлею в столиці Грузії.
Вежа міститиме розкішні житлові приміщення, торгові площі та готельну інфраструктуру.
Цей проєкт розробляє архітектурне бюро Gensler за підтримки консорціуму, до якого входять грузинська компанія з нерухомості Archi Group і Biograpi Living, що є частиною грузинського конгломерату.
За словами представника партнерів Trump Organization за проєктом, у цій справі бере участь також нью-йоркська девелоперська компанія Sapir Organization (компанія-колишній партнер Трампа).
WSJ пише, що з початку другого терміну Трампа Trump Organization дедалі активніше робить ставку на міжнародні ліцензійні та брендові угоди як ключову частину свого бізнесу. Але як стверджують критики, такі закордонні проєкти створюють потенційні конфлікти інтересів.
Син лідера США і за сумісництвом виконавчий директор компанії Ерік Трамп раніше заперечував твердження про те, що зарубіжна діяльність Trump Organization являє собою конфлікт інтересів, заявляючи, що бізнес-операції відокремлені від політики адміністрації Білого дому.
Повертаючись до Тбілісі, у пресрелізі проєкту наведені були перекладені також слова Еріка Трампа, де він каже, що цей проєкт поширить на Грузію "глобально визнаний стандарт якості" компанії.
Нагадаємо, кілька днів томуДональд Трамп розкритикував федерального судді, який наказав зупинити будівництво бального залу в Білому домі. Йдеться про проєкт вартістю 400 млн доларів, який Трамп анонсує вже протягом року.
За словами лідера США, бальна зала має стати "великим подарунком Америці", оскільки дасть змогу майбутнім президентам і лідерам безпечно проводити масштабні заходи. Зокрема, там будуть бомбосховища, сучасні лікарні та медустанови, а також секретні військові об'єкти.
Крім того, тиждень тому адміністрація Трампа оприлюднила проєкт будівництва 76-метрової тріумфальної арки у Вашингтоні. Ініціативу вже передали на розгляд Комісії з образотворчого мистецтва.