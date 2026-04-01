"Вышел за пределы": Трамп отреагировал на остановку строительства в Белом доме

Что сказал Трамп

В своей заметке в Truth Social Трамп заявил, что судья, который остановил проект, "ненавидит Трампа" и "вышел за пределы своих полномочий". По словам президента, бальный зал должен стать "большим подарком Америке", который позволит будущим президентам и мировым лидерам безопасно проводить масштабные мероприятия.

Трамп подчеркнул, что здание будет оснащено:

бомбоубежищами;

современной больницей и медицинскими учреждениями;

защитными перегородками;

секретными военными объектами и оборудованием;

пуленепробиваемым, баллистическим и противовзрывным стеклом;

защитой от дронов;

военной вентиляцией.

"Без этого бального зала ни один будущий президент не сможет быть в безопасности во время мероприятий, инаугураций или глобальных саммитов", - написал Трамп.

Проект "в рамках бюджета и с опережением графика"

Президент отметил, что строительство продолжается "в рамках бюджета и с опережением графика". Почти все материалы уже изготовлены или находятся в пути, многие из них уже оплачены. Общая стоимость проекта - сотни миллионов долларов.

Обвинения в адрес судьи

Трамп обвинил судью в том, что тот "незаконно вмешался" в проект, и спросил, почему жалобу не подали раньше, до начала строительства.

"Это высокополитический судья, который вышел из-под контроля и наносит огромный вред нашей стране. Это насмешка над нашей судебной системой!" - заявил президент.

Он подчеркнул, что бальный зал является "жизненно важным для национальной безопасности", и ни один судья не может остановить этот "исторический и военно необходимый проект".