У президента рассказали, сколько приходов перешли в ПЦУ из УПЦ МП

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Отметим, на этой неделе Рада может рассмотреть закон о переходе церковных общин в ПЦУ

Представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко заявила, что около 70 церковных приходов перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом она сказала в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, ранее в ходе заседания согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий отметил, что на этой неделе ВР может рассмотреть закон о переходе церковных общин в ПЦУ.

"Уже около 70 приходов перешли из УПЦ МП в нашу автофальную украинскую церковь. Поэтому собственно задача Украины - сохранить межконфессиональный мир, но предусмотреть наиболее приемлемую модель такого перехода приходов в те, которые они желают посещать. Поэтому глава государства отмечает важность инициативы председателя ВРУ о внесении на рассмотрение парламента законопроекта, который обеспечит право религиозных общин на смену подчиненности", - сообщила представитель президента.

Напомним, Парубий заявил, что в четверг парламент может рассмотреть новый законопроект о переходе церковных общин в Православную церковь Украины. Он подчеркнул, что ранее зарегистрированный законопроект №4128 не учитывает все процедурные юридические нюансы, поэтому будет разработан новый документ.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете по вопросам культуры и духовности сообщали, что после получения томоса об автокефалии ПЦУ в Верховной раде могут зарегистрировать новый законопроект о переходе церковных общин и объединения с ПЦУ.

Добавим, спикер Рады подчеркивал, что законопроект о переходе приходов в ПЦУ нужно принять как можно скорее, чтобы упростить механизм перехода общин в новую церковь.