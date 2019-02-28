В комітеті пояснили надвелику кількість правок до "мовного закону"

Фото: Микола Княжицький (УНІАН)

Частину поправок було подано депутатами з метою перешкоджання прийняття закону

Частину поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" було подано депутатами з метою перешкоджання прийняття закону. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань культури та духовності, народний депутат Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, є різні поправки.

"Частина з них покликані завалити закон або затягнути його розгляд і, таким чином, зробити прийняття закону неможливим. Такі поправки подавались від депутатів, які займають антиукраїнську позицію. Є багато людей, які не хочуть, щоб Україна взагалі мала закон про державну мову. Адже вони сподіваються, що після виборів відбудеться реванш антиукраїнських сил", - повідомив Княжицький.

Він також наголосив, що навколо питання прийняття мовного закону розповсюджується багато фейкової інформації.

"В комітеті було зроблено все, щоб навіть не дати можливості розповсюджувати фейки. Наприклад, про кримінальну відповідальність. Немає в законі кримінальної відповідальності. Те, що іспити мають складати всі, це не так. Йдеться тільки про вищих посадових осіб або людей, які не мають громадянства", - повідомив Княжицький.

Раніше Княжицький заявляв, що серед врахованих до ухвалення поправок до "мовного закону" немає неконституційних.

Нагадаємо, в разі прийняття "мовного закону" через два роки державні службовці почнуть складати іспити.

Як писало РБК-Україна раніше, у "мовному законі" передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Відзначимо, вони стосуватимуться підприємницької діяльності в публічній сфері.