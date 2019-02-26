У Раді розповіли про розміри штрафів за порушення "мовного закону"

Фото: Ірина Подоляк (facebook.com/iryna.podolyak)

Штрафи стартуватимуть від 5100 гривень

У підготовленому до другого читання законі про функціонування української мови як державної - "мовному законі" - передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник глави комітету з питань культури та духовності Ірина Подоляк.

Зазначається, що штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, яка здійснюється у публічній сфері.

"За недотримання закону буде лише адміністративне покарання. Тобто, від 5100 до 6800 гривень. Це суттєво. Ті штрафи будуть стосуватись підприємницької діяльності, яка здійснюється у публічній сфері. Це направлено на всю сферу обслуговування. Тобто всього, що має відношення до стосунків між споживачем та надавачем послуг. Це магазини, публічні місця, ресторани", - повідомила Подоляк.

За її словами, у магазинах має бути представлений зрозумілий переклад щодо складу продуктів, так як в інших країнах.

"Якщо торгова марка є зареєстрованою та охороняється законодавством, то вони не зобов’язані її змінювати. Між торговою маркою та назвою кафе є різниця. Але дуже багато норм цього законопроекту набувають чинності не відразу, щоб ринок міг підготуватись до цих змін. Ми не передбачаємо, що після першого штрафу ситуація зміниться кардинально. Ми розуміємо, що це буде шлях, який потрібно пройти", - додала парламентар.

Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенко" підтримає закон про функціонування української мови як державної - "мовний закон" - у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Ради Андрій Парубій у понеділок анонсував, що 28 лютого парламент розгляне доопрацьований до другого читання "мовний закон".

Крім того, спікер Ради розповів, що парламент не буде розглядати інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Так, глава парламенту допускає, що цей законопроект не буде розглянутий за один день.