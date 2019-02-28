Роналду пропустить центральний матч чемпіонату Італії

Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/juventusfc)

Португалець травмувався в попередній зустрічі

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду пропустить центральний матч 26 туру чемпіонату Італії проти "Наполі". Про це повідомляє Football Italia.

Лідер туринської команди тренується за індивідуальною програмою через травму гомілкостопа, яку він отримав у зустрічі попереднього туру проти "Болоньї" (1:0).

При цьому, як інформує La Gazzetta dello Sport, португальський футболіст встигне відновитися до гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко", яка пройде 12 березня в Туріні. У першій грі туринці поступилися з рахунком 0:2.

"Ювентус" є лідером чемпіонату Італії. Матч з "Наполі", який йде другим у турнірній таблиці відстаючи на 13 очок, у неділю, 3 березня.