"Мовний закон" запровадить іспити для держслужбовців, - нардеп

Фото: Ірина Подоляк (facebook.com/iryna.podolyak.5)

Іспити для держслужбовців почнуться через два роки після прийняття закону

У разі прийняття "мовного закону" через два роки державні службовці почнуть здавати іспити. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності, нардеп від "Самопомічі" Ірина Подоляк.

За її словами, в законі про держслужбу прописано певні вимоги до застосування української мови. У той же час "мовний закон" містить уточнюючі моменти.

"Люди, які претендують на посади в органах місцевого самоврядування, будуть здавати безкоштовний іспит і підтверджувати рівень володіння мови сертифікатом", - зазначила Подоляк.

Вона також підкреслила, що для працівників медичних або технічних закладів такий іспит не буде обов'язковим, в їх випадку досить виписки з атестата про вивчення української мови.

"Норма, яка буде вимагати сертифікат на знання української мови, набирає чинності через два роки після прийняття закону", - додала Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "мовному законі" передбачено адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Зазначимо, вони будуть стосуватися підприємницької діяльності в публічній сфері.