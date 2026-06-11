Комитет Сената США одобрил новый пакет помощи Украине на 750 млн долларов

Комитет по вооруженным силам Сената США проголосовал за выделение 750 миллионов долларов на помощь Украине. Тот же законопроект переименовывает Министерство обороны в Министерство войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что одобрил комитет
Комитет по вооруженным силам Сената завершил работу над своей версией ежегодного Закона об оборонной политике (NDAA) с общим объемом финансирования 1,15 триллиона долларов.
Документ предусматривает 750 миллионов долларов для Инициативы безопасности помощи Украине - программы, которая финансирует закупку оружия у американских компаний для ВСУ.
Законопроект также запрещает использование любых средств для признания суверенитета России над украинскими территориями и обязывает американские структуры предоставлять Киеву разведывательную поддержку для защиты и возвращения этих территорий.
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Переименование Пентагона
Сенатская версия NDAA поддержала идею Трампа переименовать Министерство обороны в Министерство войны - такую же позицию занял и комитет Палаты представителей. Демократы, впрочем, выступают против.
Что дальше
Законопроект еще далеко от подписания. После одобрения в комитетах он должен пройти голосование в обеих палатах Конгресса, затем - согласование между ними, и только после этого попадет на подпись или вето президента.
Неделю назад Палата представителей уже проголосовала за предоставление помощи Украине и санкции против России, несмотря на сопротивление руководства республиканцев.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог сделал неожиданное заявление о паузе в переговорах между Украиной, США и Россией, назвав в ней определенные положительные моменты. Параллельно лидеры Франции, Германии и Британии готовятся убедить Трампа изменить подход к переговорам с Россией.
Путин тем временем отвергает прекращение огня, отказывается от присутствия европейских войск в Украине и требует, чтобы Киев уступил часть Донецкой области, которую Россия еще не захватила - Украина это категорически отвергает.