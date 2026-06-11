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Комитет Сената США одобрил новый пакет помощи Украине на 750 млн долларов

23:36 11.06.2026 Чт
2 мин
Какие важные запреты в отношении Кремля прописал Сенат США в пакете помощи?
aimg Екатерина Коваль
Фото: законопроект приняли в комитете Сената США (Getty Images)

Комитет по вооруженным силам Сената США проголосовал за выделение 750 миллионов долларов на помощь Украине. Тот же законопроект переименовывает Министерство обороны в Министерство войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что одобрил комитет

Комитет по вооруженным силам Сената завершил работу над своей версией ежегодного Закона об оборонной политике (NDAA) с общим объемом финансирования 1,15 триллиона долларов.

Документ предусматривает 750 миллионов долларов для Инициативы безопасности помощи Украине - программы, которая финансирует закупку оружия у американских компаний для ВСУ.

Законопроект также запрещает использование любых средств для признания суверенитета России над украинскими территориями и обязывает американские структуры предоставлять Киеву разведывательную поддержку для защиты и возвращения этих территорий.

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Переименование Пентагона

Сенатская версия NDAA поддержала идею Трампа переименовать Министерство обороны в Министерство войны - такую же позицию занял и комитет Палаты представителей. Демократы, впрочем, выступают против.

Что дальше

Законопроект еще далеко от подписания. После одобрения в комитетах он должен пройти голосование в обеих палатах Конгресса, затем - согласование между ними, и только после этого попадет на подпись или вето президента.

Неделю назад Палата представителей уже проголосовала за предоставление помощи Украине и санкции против России, несмотря на сопротивление руководства республиканцев.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог сделал неожиданное заявление о паузе в переговорах между Украиной, США и Россией, назвав в ней определенные положительные моменты. Параллельно лидеры Франции, Германии и Британии готовятся убедить Трампа изменить подход к переговорам с Россией.

Путин тем временем отвергает прекращение огня, отказывается от присутствия европейских войск в Украине и требует, чтобы Киев уступил часть Донецкой области, которую Россия еще не захватила - Украина это категорически отвергает.

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