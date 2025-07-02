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Путин отверг прекращение огня в Украине во время разговора с Макроном, - СМИ

Среда 02 июля 2025 11:40
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Путин отверг прекращение огня в Украине во время разговора с Макроном, - СМИ Фото: Владимир Путин, диктатор России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин не изменил позиции относительно полномасштабной войны в Украине и отверг прекращение огня на фронте во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, после разговора с Путиным Макрон связался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о своих телефонных переговорах с диктатором.

Президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция российского диктатора о прекращении войны не изменилась и он продолжает отвергать установление "режима тишины".

Переговоры Путина и Макрона

Вчера, 1 июля, французский лидер впервые за почти три года пообщался по телефону с российским диктатором. Во время разговора стороны коснулись вопроса полномасштабной войны в Украине. Путин, как и в прошлые разы, перебросил вину на Запад и повторил тезисы о том, что именно якобы западные страны спровоцировали конфликт и продолжают его поддерживать.

В ответ президент Франции отметил необходимость установления "режима тишины" для запуска мирного процесса, который бы имел долговременный и стабильный характер.

Подробнее о том, кто еще из мировых лидеров поддерживает диалог с Кремлем - в материале РБК-Украина.

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