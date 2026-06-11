Комітет Сенату США схвалив новий пакет допомоги Україні на 750 млн доларів

Що схвалив комітет

Комітет із збройних сил Сенату завершив роботу над своєю версією щорічного Закону про оборонну політику (NDAA) із загальним обсягом фінансування 1,15 трильйона доларів.

Документ передбачає 750 мільйонів доларів для Ініціативи безпекової допомоги Україні - програми, яка фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ.

Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій.

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Перейменування Пентагону

Сенатська версія NDAA підтримала ідею Трампа перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни - таку ж позицію зайняв і комітет Палати представників. Демократи, втім, виступають проти.

Що далі

Законопроєкт ще далеко від підписання. Після схвалення в комітетах він має пройти голосування в обох палатах Конгресу, потім - узгодження між ними, і лише після цього потрапить на підпис або вето президента.

Тиждень тому Палата представників вже проголосувала за надання допомоги Україні та санкції проти Росії, попри спротив керівництва республіканців.