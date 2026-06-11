ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Комитет Сената США одобрил новый пакет помощи Украине на 750 млн долларов

23:36 11.06.2026 Чт
2 мин
Какие важные запреты в отношении Кремля прописал Сенат США в пакете помощи?
aimg Екатерина Коваль
Комитет Сената США одобрил новый пакет помощи Украине на 750 млн долларов Фото: законопроект приняли в комитете Сената США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Комитет по вооруженным силам Сената США проголосовал за выделение 750 миллионов долларов на помощь Украине. Тот же законопроект переименовывает Министерство обороны в Министерство войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что одобрил комитет

Комитет по вооруженным силам Сената завершил работу над своей версией ежегодного Закона об оборонной политике (NDAA) с общим объемом финансирования 1,15 триллиона долларов.

Документ предусматривает 750 миллионов долларов для Инициативы безопасности помощи Украине - программы, которая финансирует закупку оружия у американских компаний для ВСУ.

Законопроект также запрещает использование любых средств для признания суверенитета России над украинскими территориями и обязывает американские структуры предоставлять Киеву разведывательную поддержку для защиты и возвращения этих территорий.

Читайте также: Макрон пригласил Зеленского на саммит G7, где будет Трамп

Переименование Пентагона

Сенатская версия NDAA поддержала идею Трампа переименовать Министерство обороны в Министерство войны - такую же позицию занял и комитет Палаты представителей. Демократы, впрочем, выступают против.

Что дальше

Законопроект еще далеко от подписания. После одобрения в комитетах он должен пройти голосование в обеих палатах Конгресса, затем - согласование между ними, и только после этого попадет на подпись или вето президента.

Неделю назад Палата представителей уже проголосовала за предоставление помощи Украине и санкции против России, несмотря на сопротивление руководства республиканцев.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог сделал неожиданное заявление о паузе в переговорах между Украиной, США и Россией, назвав в ней определенные положительные моменты. Параллельно лидеры Франции, Германии и Британии готовятся убедить Трампа изменить подход к переговорам с Россией.

Путин тем временем отвергает прекращение огня, отказывается от присутствия европейских войск в Украине и требует, чтобы Киев уступил часть Донецкой области, которую Россия еще не захватила - Украина это категорически отвергает.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Сенат США Помощь Украине Война в Украине
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват