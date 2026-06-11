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Комітет Сенату США схвалив новий пакет допомоги Україні на 750 млн доларів

23:36 11.06.2026 Чт
2 хв
Які важливі заборони щодо Кремля прописав Сенат США у пакеті допомоги?
aimg Катерина Коваль
Комітет Сенату США схвалив новий пакет допомоги Україні на 750 млн доларів Фото: законопроєкт ухвалили в комітеті Сенату США (Getty Images)
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Комітет із збройних сил Сенату США проголосував за виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні. Той самий законопроєкт перейменовує Міністерство оборони на Міністерство війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що схвалив комітет

Комітет із збройних сил Сенату завершив роботу над своєю версією щорічного Закону про оборонну політику (NDAA) із загальним обсягом фінансування 1,15 трильйона доларів.

Документ передбачає 750 мільйонів доларів для Ініціативи безпекової допомоги Україні - програми, яка фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ.

Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій.

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Перейменування Пентагону

Сенатська версія NDAA підтримала ідею Трампа перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни - таку ж позицію зайняв і комітет Палати представників. Демократи, втім, виступають проти.

Що далі

Законопроєкт ще далеко від підписання. Після схвалення в комітетах він має пройти голосування в обох палатах Конгресу, потім - узгодження між ними, і лише після цього потрапить на підпис або вето президента.

Тиждень тому Палата представників вже проголосувала за надання допомоги Україні та санкції проти Росії, попри спротив керівництва республіканців.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог зробив несподівану заяву про паузу в переговорах між Україною, США і Росією, назвавши в ній певні позитивні моменти. Паралельно лідери Франції, Німеччини та Британії готуються переконати Трампа змінити підхід до переговорів з Росією.

Путін тим часом відкидає припинення вогню, відмовляється від присутності європейських військ в Україні і вимагає, щоб Київ поступився частиною Донецької області, яку Росія ще не захопила - Україна це категорично відкидає.

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