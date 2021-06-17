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Комітет Ради з нацбезпеки підтримав бюджетну декларацію

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Україна, Четвер 17 червня 2021 10:34
Комітет Ради з нацбезпеки підтримав бюджетну декларацію Фото: бюджетну декларацію підтримав ще один комітет Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ раніше отримав висновок комітету з питань соціальної політики.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету на засіданні 16 червня розглянули та підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки", - сказано у повідомленні.

Комітет також погодив окремі пункти змін до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення Міністерства оборони на 2021 рік.

Крім того, члени комітету розпочали розгляд підготовленого до другого читання проекту закону №3196-д про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

У коментарі РБК-Україна замглави комітету Маряна Безугла повідомила, що нардепи ще не розглядатимуть закон президента Володимира Зеленського, оскільки щодо нього ще немає висновку Головного науково-експертного управління ВР.

Нагадаємо, у комітеті ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявили, що документ потребує доопрацювання.

Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство фінансів назвало терміни розгляду парламентом бюджетної декларації. Він має відбутися до 15 липня.

Так, Кабмін 2 червня подав у Раду бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Уряд схвалив її на своєму засіданні в кінці травня.

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