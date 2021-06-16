Бюджетна декларація потребує доопрацювання. Комітет Ради надав свої пропозиції

У комітеті Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянули подану Кабінетом міністрів бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. У комітеті заявили, що документ потребує доопрацювання.

Члени комітету зазначили, що декларація потребує доопрацювання з урахуванням:

планів парламенту та уряду щодо поступового підвищення прожиткового мінімуму в Україні;

необхідності фінансового забезпечення виконання рішень міжнародних та національних судів, боржником за якими є держава;

потреби в забезпеченні реорганізації Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

впровадження активних програм зайнятості;

збільшення фінансової підтримки ветеранів війни та членів їх сімей та інше.

Член комітету Вадим Струневич зазначив, що декларація має враховувати процес розширення переліку послуг, що надаються населенню Пенсійним фондом. Також слід передбачити додаткове фінансування на посилення спроможності місцевої влади виконувати функції фронт-офісу в сфері соцзахисту населення.

Крім того, нардеп Анатолій Остапенко запропонував доповнити розділ "Державна політика у справах ветеранів" бюджетної декларації абзацами такого змісту: удосконалення організації фінансової та юридичної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та створення Українського ветеранського фонду; покращення житлового забезпечення ветеранів війни, членів їх сімей та родин загиблих захисників, виплата компенсацій за житлові приміщення.

Член комітету підкреслив, що треба забезпечити повною мірою потреби Міністерства у справах ветеранів у фінансових ресурсах. За його словами, додаткова потреба Мінветеранів на 2022 рік становить 2 849 020,4 тисячі гривень, на 2023 рік - 3 667 954,5 тисячі гривень, а на 2024 рік - 4 387 246,7 тисячі гривень.

Глава комітету Галина Третьякова запропонувала внести до бюджетної декларації пропозиції, викладені в окремій думці.

Пропозиції, викладені в окремій думці

Пропонується з 2022 року забезпечити фінансування програми реабілітації відповідно до ЗУ "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я". Передбачено з 2022 року закласти фінансування накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (програма президента "Друга пенсія") за рахунок 2% від ПДФО та 2% від ЄСВ.

Планується з наступного року збільшити фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створити інфраструктуру для запуску накопичувальної системи пенсійного страхування.

Глава комітету пропонує передбачити витрати на створення Уповноваженого пенсійного фонду - авторизованого пенсійного фонду, рішенням Кабінету міністрів.

З 2022 року розподіл всіх коштів за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю" пропонують проводити виключно на конкурсних засадах.

Також серед пропозицій до декларації:

з 2023 року забезпечити реорганізацію Фонду соцстрахування та Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття;

забезпечити включення коштів, що надходять від сплати ЄСВ, до держбюджету;

з 2023 року передбачити повернення в домогосподарства сплачених податків на суму розміру прожиткового мінімуму за кожну утримувану в домогосподарстві особу.

"Рішенням комітету відповідні пропозиції та зауваження до бюджетної декларації схвалені та разом з окремою думкою народного депутата Галини Третьякової будуть передані КМУ та комітету з питань бюджету для врахування в роботі над декларацією", - сказано у повідомленні.