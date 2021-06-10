До Ради подали бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: що передбачає документ

До Верховної ради подали бюджетну декларацію на 2022-2024 роки . Вказано, що уряд подав її на розгляд парламенту ще 2 червня.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, у середньостроковому періоді зусилля Кабміну будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених карантином через коронавірус.

Цей документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

"Кабінетом міністрів 2 червня подано Верховній раді бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, схвалену постановою Кабміну від 31.05.2021 р. №548", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство економіки погіршило прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%. Оновлений макропрогноз спрямований в різні органи влади і на ньому буде будуватися трирічна бюджетна декларація.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці березня уряд схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень.