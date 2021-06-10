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До Ради подали бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: що передбачає документ

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Україна, Четвер 10 червня 2021 12:25
До Ради подали бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: що передбачає документ Фото: Кабмін подав у Раду бюджетну декларацію на найближчі три роки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

До Верховної ради подали бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Вказано, що уряд подав її на розгляд парламенту ще 2 червня.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Кабінетом міністрів 2 червня подано Верховній раді бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, схвалену постановою Кабміну від 31.05.2021 р. №548", - сказано у повідомленні.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Цей документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

Так, у середньостроковому періоді зусилля Кабміну будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених карантином через коронавірус.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених у декларації:

  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток агропромислового комплексу;
  • формування чистого та безпечного довкілля;
  • розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;
  • посилення енергонезалежності;
  • створення ефективної та досконалої системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;
  • забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;
  • забезпечення якісного рівня медицини;
  • підвищення рівня прозорості в управлінні держфінансами.

Нагадаємо, Міністерство економіки погіршило прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%. Оновлений макропрогноз спрямований в різні органи влади і на ньому буде будуватися трирічна бюджетна декларація.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці березня уряд схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень.

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