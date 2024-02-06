ua en ru
Вт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Вторник 06 февраля 2024 14:02
UA EN RU
Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Комитет Верховной рады по правам человека поддержал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной рады в Telegram.

"Комитет на своем заседании 6 февраля поддержал проект закона о некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины (№ 10425), поданный президентом Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что документ определен Зеленским как неотложный.

"Законопроектом актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законодательством формирований, участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Множественное гражданство в Украине

Множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Впрочем, Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

В октябре прошлого года в МИД заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

21 января президент внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. На следующий день его зарегистрировали в Верховной раде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Гражданская позиция Верховная рада
NEWS
Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, - замглавы оборонного комитета Рады
Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, - замглавы оборонного комитета Рады
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить