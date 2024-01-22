Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве

Об этом он заявил во время поздравления с Днем Соборности, пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

"Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", - заявил он.

По словам Зеленского, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.

"Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украин , все, кто сражается за свободу Украины, как за родную Родину. И Украина станет для них такой", - добавил президент.

Множественное гражданство в Украине

Отметим, что множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

В октябре 2023 года в МИД заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украине рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.

В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.