Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине

О том, зачем Владимир Зеленский вышел с инициативой о введении двойного гражданства в Украине, противоречит ли его законопроект Конституции, как он может повлиять на диаспору, иностранных добровольцев и украинских беженцев за границей и примет ли его Верховная рада – подробнее в материале РБК-Украина.

При написании материала использовались данные сайта Верховной рады Украины, комментарии юриста компании Nota Group Анны Жакот, заведующего отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Алексея Позняка, президента Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, офрекорд-комментарии собеседников во фракции "Слуга народа".

О предоставлении "всем украинцам планеты", которые захотят вернуться на историческую родину, украинского гражданства президент Владимир Зеленский говорил еще в своей инаугурационной речи в мае 2019 года. По сути это означало легализацию двойного (множественного) гражданства, что, по мнению многих юристов, могло противоречить Конституции.

Через полгода соответствующий законопроект Зеленский внес в Верховную раду. Парламент взялся за него в начале 2020 года, но до рассмотрения даже в первом чтении дело так и не дошло.

Как объясняют собеседники РБК-Украина в "Слуге народа", тогда за это решение не собралось достаточно голосов в сессионном зале. А часть оппозиции еще и обратилась в Конституционный суд за разъяснениями положений относительно единого гражданства в Украине.

Следующая попытка решить вопрос с двойным гражданством случилась в конце 2021 года. Этот законопроект в зал ВР тоже не успел попасть – помешало полномасштабное вторжение России.

В понедельник, 22 января, в своем поздравлении ко Дню соборности Украины Зеленский анонсировал внесение еще одного нового законопроекта (№10425), который должен официально ввести в Украине множественное гражданство. По словам президента, его инициатива будет касаться, прежде всего, многочисленной украинской диаспоры по всему миру, а также иностранных добровольцев, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии.

"Тогда, в 2020-м, это была лишь одна из наших инициатив, которых тогда было очень много. А сейчас, когда миллионы украинцев были вынуждены уехать, вопрос актуализировался. Плюс это и ответ на активную паспортизацию, которую Россия значительно усилила на оккупированных территориях ", – говорит собеседник издания в СН. И признает, что такой шаг несет и сугубо символическое значение.

Белый список

РБК-Украина подробно разобрало ключевые положения президентского законопроекта. Если коротко, его суть сводится к тому, что владельцам паспортов других стран не нужно будет от них отказываться, чтобы стать гражданами Украины, как это определено сейчас. Но эта норма распространяется только на граждан стран из условного "белого списка", куда входят все государства-члены Евросоюза, а также Великобритания, Норвегия, Швейцария, США, Канада и Япония. Наличие конкретного перечня "дружественных стран" отличает нынешний президентский законопроект от предыдущих аналогов – хотя его концепция не изменилась с 2019 года.

Фото: Getty Images

Еще один важный момент – получение украинцем паспорта стран из "белого списка" уже не будет основанием для потери украинского гражданства, как сейчас. Впрочем, на практике эта норма никогда полноценно не работала – что позволило огромному количеству украинцев еще до полномасштабной войны получить венгерские, румынские и российские паспорта. Добровольное получение российского паспорта отдельно выделено как основание для потери украинского (впрочем, на принудительную паспортизацию оккупантами это не распространяется).

Ключевая норма законопроекта – если у какого-то человека, кроме украинского, есть еще какое-то гражданство, то в правовых отношениях с государством он признается только гражданином Украины. Это касается как иностранцев, получивших украинский паспорт, так и граждан Украины, получивших гражданство другой страны. Таким образом, владелец украинского паспорта должен выполнять все предусмотренные законом обязанности перед Украиной (например, может подпасть под мобилизацию) – и наличие другого гражданства не будет иметь значения.

При этом получить гражданство другой страны смогут постоянно проживающие здесь украинцы (если, конечно, такая возможность предоставлена законами другого государства). А вот добровольно выйти из украинского гражданства (например, чтобы избавиться от каких-либо обязательств перед государством) можно только украинцам, постоянно проживающим за границей, как это предусмотрено и действующим законодательством.

Конституционный вопрос

В ходе будущих обсуждений президентского законопроекта в центре внимания по-прежнему будет вопрос о том, не нарушает ли он норму Конституции о наличии в Украине единого гражданства. Различия в экспертных толкованиях этого в эфире единого телемарафона признал и Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

По мнению юриста компании Nota Group Анны Жакот, нынешний законопроект отличается от предыдущих в основном тем, что убирает коллизию по конституционным нормам. В предыдущих инициативах основная преграда была именно в таком противоречии – нормы, которые тогда предлагали, требовали изменений Конституции. А в случае принятия нынешнего законопроекта коррективы в Основной закон вносить не потребуется, уверяет она.

"Законопроект №10425 написан как раз так, чтобы обойти эту противоречивость. И с помощью формулировок унифицировать законодательство. Законопроект, который предлагает президент, закладывает одним из принципов законодательства Украины о гражданстве принцип единого гражданства. Он, собственно, и ставит цель, чтобы это отвечало 4 статьи Конституции. А она предусматривает, что в Украине существует только одно гражданство – украинское", – объясняет специалист. По мнению Жакот, это не будет противоречить закрепленному на законодательном уровне негативному отношению к двойному/множественному гражданству.

По словам юриста Nota Group, существует риск того, что фактически множественное законодательство в Украине возникнет, хотя и не будет так называться. Но многое будет зависеть от следующих чтений и редакций, потому что там могут быть внесены изменения, отмечает она.

По мнению Жакот, сейчас законопроект №10425, хотя и содержит определенные недостатки и технические и процессуальные неточности, их должны исправить в последующих редакциях и в следующих чтениях.

Связь с Украиной

Такие факторы как существование возможности множественного гражданства позволили бы людям за рубежом сохранять культурные и ментальные связи с Украиной. Поэтому законодательная инициатива будет иметь положительное влияние в перспективе, высказывает мнение в разговоре с РБК-Украина Алексей Позняк, кандидат экономических наук, заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

Акция украинцев в Берлине (фото: Getty Images)

"Это своего рода сигнал, что мы как страна не порываем связей с нашими соотечественниками, которые выехали за границу и проживают там долгое время. После выезда они уже могли приобретать гражданство других стран, а теперь будут иметь возможность сохранить для себя и украинское, если такой законопроект будет принят. Инициатива рассчитана на то, чтобы люди чувствовали: они в Украине не чужие. И это, конечно, положительный момент", – считает эксперт.

По данным Госпогранслужбы, с начала полномасштабной войны за границу уехали и не вернулись 2,4 миллиона украинцев. ООН называет значительно более высокие цифры: там насчитали 6,24 миллиона украинских беженцев, которые сейчас находятся за границей. Впрочем, Алексей Позняк считает, что беженцы – не "целевая аудитория" идеи о множественном гражданстве. Потому что среди выехавших нет тенденции отказываться от украинского паспорта.

"Закон рассчитан скорее на долгосрочных трудовых мигрантов и на представителей нашей диаспоры, которые живут за границей длительное время. Но не обязательно захотят получать гражданство именно те, кто хочет в Украину переехать. Возможно, кто-нибудь из детей представителей диаспоры изъявит желание работать здесь после войны. Законопроект должен упростить подобные процедуры", – подчеркивает собеседник.

Законопроект №10425 рассчитан и на иностранцев-добровольцев, которые сейчас служат в Вооруженных Силах Украины. "Приобретение украинского гражданства интересно было бы части легионеров, которые сейчас защищают Украину. Прежде всего – представителям более экономически бедных стран, чем богатых. Для них это тоже может быть как определенный атрибут, который имеет важное значение. Но в целом многое будет зависеть от того, какая ситуация будет в послевоенной Украине, как будет идти ее возрождение и восстановление, что будет с экономикой", – отмечает Позняк.

Интересно в идее с множественным гражданством то, что даже при проживании за рубежом люди могли бы активнее приобщаться ко всем происходящим в Украине процессам, считает президент Киевского международного института социологии, профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниотто.

"Кто-то будет работать в Украине дистанционно, кто-то будет присылать деньги. Чьи-то дети захотят учиться в украинских университетах. Но так или иначе они смогут влиять на выгодные Украине процессы за границей. Выдвигать инициативы, влиять на местное общественное мнение там, где они живут. Так уже делают украинцы в Канаде, в Германии. Там украинцы сильно влияют на решения, принимаемые этими государствами. Владельцы украинских паспортов будут продвигать за границей наши интересы", – считает он.

Но социолог убежден, что возникший в Украине из-за войны демографический кризис такой закон не решит.

"Вряд ли будут возвращаться в таких масштабах, чтобы эту проблему решить. Каждый следующий месяц войны нам не на пользу. С апреля 2022 по апрель 2023 года, то есть за год, в Украину готовы были точно вернуться 75% украинцев. Позже таких было только 50 %. То есть минимум половина не вернется. Но все равно гражданство позволит сохранить с Украиной связи. Поэтому в стратегической плоскости это однозначно будет полезным", – говорит Паниотто.

Прохождение законопроекта о гражданстве через Верховную раду будет небезпроблемным (фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy)

По словам собеседника РБК-Украина в "Слуге народа", ключевые задачи законопроекта – активнее привлечь украинскую диаспору к помощи и восстановлению Украины, а также сформировать чистое правовое поле для бипатридов, уже получивших другое гражданство – чтобы им не нужно было скрывать этот факт от государства Украина.

А на перспективу для них планируется еще создать особый режим инвестирования в Украину, в рамках послевоенного восстановления, условный "статус полурезидента".

"Общая цель – чтобы наша диаспора стала столь же влиятельной, как, скажем, ирландская или армянская", – говорит собеседник.

Впрочем, на практике к этому еще очень длинный путь. Первый этап – прохождение законопроекта через Верховную раду, которое, по словам источников РБК-Украина, будет достаточно непростым. В частности, оппозиция, как и четыре года назад, будет активно педалировать тему нарушения законопроектом норм Конституции о едином гражданстве. Очевидно, к первому чтению голоса в сессионном зале найдутся, а для окончательного принятия законопроекта их нужно будет очень интенсивно искать. Поэтому, несмотря на неотложный статус законопроекта, сроки его окончательного принятия пока неясны.