ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комітет Ради підтримав законопроект Зеленського про множинне громадянство

Вівторок 06 лютого 2024 14:02
UA EN RU
Комітет Ради підтримав законопроект Зеленського про множинне громадянство Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Комітет Верховної ради з прав людини підтримав законопроект президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Верховної ради в Telegram.

"Комітет на своєму засіданні 6 лютого підтримав проект закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№ 10425), поданий президентом України", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що документ визначено Зеленським як невідкладний.

"Законопроектом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Множинне громадянство в Україні

Множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

В жовтні минулого року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

21 січня президент вніс до Ради законопроект про множинне громадянство. На наступний день його зареєстрували у Верховній раді.

Про те, як буде працювати множинне громадянство і що дасть Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, РБК-Україна зробило розбір законопроекту про множинне громадянство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Громадянська позиція Верховна рада
NEWS
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити