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Кто войдет в новый Кабмин: что известно о кадровых изменениях в правительстве

Четверг 17 июля 2025 06:02
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Кто войдет в новый Кабмин: что известно о кадровых изменениях в правительстве Фото: Юлия Свириденко возглавит Кабмин вместо Дениса Шмыгаля (GettyImages)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 17 июля, Верховная рада должна утвердить обновленный состав Кабмина. Речь идет о назначении премьера, части министров и реорганизации нескольких ведомств.

Подробнее о кадровых изменениях в правительстве, – в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Кто станет новым премьер-министром Украины?
  • Кого из министров заменят, а кто останется?
  • Какие министерства объединят или ликвидируют?

Кадровые ротации в правительстве

В среду, 17 июля, парламент рассмотрит кадровые назначения в правительстве. Накануне, 16 июля, Рада поддержала отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. За соответствующее решение проголосовал 261 депутат.

Это стало финалом для пятилетней каденции Шмыгаля – самой продолжительной в истории независимой Украины. Вместе с премьером в отставку автоматически ушел весь Кабинет министров.

Среди ключевых причин для изменений в правительстве президент Украины Владимир Зеленский называл потребность в обновлении исполнительной власти, оптимизации государственных расходов и активизации экономических реформ для усиления устойчивости государства в условиях войны. Одним из факторов, ускоривших процесс, стал репутационный скандал, связанный с делом против вице-премьера Алексея Чернышова, которому было вручено подозрение в коррупции.

Новый премьер-министр

Президент Владимир Зеленский предложил назначить премьером Юлию Свириденко, которая с 2021 года занимала должность первого вице-премьера и министра экономики. Глава государства поручил Свириденко сформировать новую команду и существенно обновить работу правительства.

Зеленский также наметил три основных задачи для нового Кабмина: укрепление экономического потенциала, расширение программ поддержки граждан и масштабирование производства собственного оружия.

В случае назначения главой Кабмина Юлия Свириденко станет первой женщиной на этом посту за последние более 15 лет и второй женщиной-премьером за всю историю независимой Украины.

Кто войдет в новый Кабмин: что известно о кадровых изменениях в правительствеФото: Юлия Свириденко заменит на должности премьера Дениса Шмыгаля (me.gov.ua)

До политической карьеры Свириденко работала в бизнесе, впоследствии перешла на госслужбу – занимала должности в Черниговской ОГА, Офисе президента и правительстве. В Минэкономики отвечала за ключевые международные договоренности, в частности, по "соглашению о недрах" с США.

Назначения и перестановка в Кабмине

Источники РБК-Украина рассказали о возможных кандидатах на ключевые посты в правительстве накануне голосования. Также список обновленного Кабмина опубликовал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи нардепов с президентом Владимиром Зеленским вечером 16 июля. Таким образом, среди претендентов:

Должность первого вице-премьера может получить вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министерство обороны возглавит Денис Шмыгаль. После завершения каденции премьера его кандидатуру на эту должность выдвинул сам президент, отметив колоссальный опыт Шмыгаля, который будет полезен в сфере обороны.

Также планируется, что Минобороны будет объединено с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министерство экономики планируют объединить с Минэкологии и Минагрополитики, а его потенциальным руководителем может стать Алексей Соболев – первый заместитель министра экономики.

Министерство энергетики перейдет к Светлане Гринчук, главе Минэкологии, которое может быть ликвидировано.

Министерство социальной политики вместо Оксаны Жолнович может возглавить Денис Улютин, первый заместитель министра финансов. Как говорится в сообщении Давида Арахамии, ведомство получит название Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Таким образом, функционал расформированного Министерства единства передадут Минсоцполитики.

Министерство культуры получит новую структуру без блока стратегических коммуникаций. Действующий министр Николай Точицкий покинет пост. По информации источников РБК-Украина, на его место рассматривается кандидатура Вероники Селеги, директора креативного агентства Bickerstaff.157 и экс-главы гуманитарного департамента в Офисе президента. Но окончательное решение еще не принято.

Министерство юстиции возглавит Герман Галущенко, занимавший должность министра энергетики в правительстве Шмыгаля.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции. На эту должность претендует Тарас Качка (заместитель министра экономики – торговый представитель Украины).

Ольга Стефанишина, которая занимала обе должности – министра юстиции и вице-премьера по евроинтеграции, – может покинуть правительство.

Кандидатуру Стефанишиной сначала рассматривали на должность представителя Украины в ЕС. Но по последним данным источников РБК-Украина, она может возглавить украинское посольство в США.

Впрочем, в таком случае "непонятно, куда назначат Рустема Умерова", заметил собеседник издания. Ведь именно министра обороны президент Владимир Зеленский раньше называл возможным послом в Вашингтоне. Кроме того, в обращении в среду вечером Зеленский подтвердил, что Умеров будет помогать на международном направлении.

"Рустем Умеров будет помогать, в частности, на международном треке – всеми договоренностями, а также необходимой координацией", – заявил президент.

Собеседники издания отметили, что ситуация с назначениями Ольги Стефанишиной и Рустема Умерова прояснится 17 июля.

Кто войдет в новый Кабмин: что известно о кадровых изменениях в правительствеФото: Ольга Стефанишина может покинуть правительство (Виталий Носач, РБК-Украина)

Без кадровых изменений останутся:

  • Должность вице-премьер-министра – министра развития инфраструктуры и территорий – Алексей Кулеба;
  • Министерство иностранных дел – Андрей Сибига;
  • Министерство внутренних дел – Игорь Клименко;
  • Министерство здравоохранения – Виктор Ляшко;
  • Министерство финансов – Сергей Марченко;
  • Министерство ветеранов – Наталья Калмыкова;
  • Министерство молодежи и спорта – Матвей Бедный;
  • Министерство образования и науки – Оксен Лисовый.

В то же время ожидается, что ликвидируют должность министра Кабинета министров (Олег Немчинов). Ранее источники РБК-Украина сообщали, что согласно предложению Зеленского, функции министра Кабмина будут переданы в Секретариат правительства.

Больше о кадровых изменениях в правительстве говорится в материале РБК-Украина "Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко".

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