Комендантська година, закриті школи і сигнали тривоги: ситуація в містах Ізраїлю через обстріли

Кілька діб в Ізраїлі тривають ракетні атаки . В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви. Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах понад тисячу ракет. Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з Сектором Газа оголошено надзвичайний стан.

Всі подробиці конфлікту і що відбувається на даний момент в Ізраїлі - в матеріалі РБК-Україна.

Ситуація на 12 травня

У третій день ескалації ХАМАС веде масовані обстріли селищ прикордонної території. Сигнали тривоги 12 травня звучать в Ашкелоні, Ашдоді, Гедері. Також бойовики заявили про попадання ракети в платформу газового родовища поруч з Ашкелоном.

Після вчорашніх протестів арабського населення в місті Лод вводиться комендантська година. Обмеження почнуть діяти з 20:00 12 травня. Місто патрулюватимуть загони поліції і бійці прикордонної служби.

Управління тилом Ізраїлю продовжило обмеження на роботу шкіл і заборону масових зібрань до 14:00 14 травня. Жителям населених пунктів від Беер-Шеви до Герцлії заборонено збиратися на відкритому повітрі групами більше 10 осіб, на працюючих підприємствах обов'язково повинні бути відкриті бомбосховища, заборонено відвідування навчальних закладів, дитячих і спортивних секцій.

У відповідь на атаки терористів ізраїльські збройні сили ліквідували бойових командирів бригади Гази і кіберпідрозділу ХАМАС. Також ЦАХАЛ атакував кілька важливих об'єктів інфраструктури бойовиків і автомобілі, які перевозили протитанкові ракети.

Міністр оборони Бені Ганц заявив, що армія Ізраїлю продовжить завдавати ударів по Сектору Газа до досягнення повного і довгострокового режиму "тиші".

Дані про жертви

На 12 травня відомо про шістьох загиблих в результаті обстрілу по Ізраїлю.

Дві жінки померли вчора після атаки на Ашкелон, ще одна жінка померла від травм в Рішон ле-Ціон. Також рано вранці в середу поряд з Лодом загинули батько з 16-річною донькою. Вони перебували в своєму автомобілі, коли в нього влучила ракета ХАМАС.

Khalil (52) & Nadin (16) Awad, Israeli-Arab father & daughter from Lod area were killed last night when a rocket fired from #Gaza hit their house.



Hamas terror targets Israelis of all faiths. Israel will never tolerate targeting of any of its citizens.pic.twitter.com/zK0kQJeHOt — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 12, 2021

Після потрапляння протитанкової ракети у військовий джип ЦАХАЛ троє ізраїльтян отримали важкі поранення, незабаром один з них помер.

Загальна кількість жителів Ізраїлю, які отримали травми різного ступеня тяжкості, досягла більше двохсот осіб. Також є втрати у палестинської сторони. У Міністерстві охорони здоров'я Гази повідомили про 56 загиблих і 335 поранених.

Режим НС і закриття шкіл

Через загрозу проникнення бойовиків ХАМАС на кордоні з Сектором Газа ізраїльська влада оголосила надзвичайний стан. Так, в місті Сдерот і його околицях жителям віддано розпорядження не залишати домівки.

12 травня міністерство оборони оголосило про продовження режиму надзвичайної ситуації на території в 80 км від Сектора Газа ще на два тижні.

Після нічних обстрілів 11 травня у багатьох центральних містах країни було прийнято рішення призупинити роботу шкіл, дитячих садків. Зокрема, закрили навчальні заклади муніципалітети Бат-Яма, Рамат-Гана, Гіватаїмі, Рішон ле-Ціона, Холона, Рош а-Аіна, Ніс-Ціона, Гедери, Петах-Тікви.

Спецоперація ЦАХАЛ триває

Ізраїльська армія ЦАХАЛ атакує об'єкти ХАМАС у відповідь на масовані обстріли. 12 травня військові повідомили про ліквідацію керівників розвідки палестинців, також було обстріляно будівлю штабу терористичної організації. Військово-повітряним силам вдалося знищити ракетну установку бойовиків, яка була спрямована на Ашдод і Ашкелон.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху скликав військовой кабінет для обговорення ситуації після посилення ракетних атак по Ізраїлю на вечір 12 травня.

Також в міністерстві оборони заявили, що антитерористична операція "Страж стін" продовжиться і може бути розширена, поки на кордоні з Газою не буде гарантовано тривале припинення вогню.

Хроніка обстрілів: атака на Тель-Авів і протести в містах Ізраїлю

З понеділка, 10 травня по території Ізраїлю з Сектора Газа випущено близько тисячі ракет. Більшість ракет приземлилися на відкритій місцевості або були перехоплені ізраїльською системою ПРО "Залізний купол", а частина з них впала в Газі.

Терористи ХАМАС ведуть обстріли по прикордонних районах з Газою. Перші прямі влучення ракет у житлові будинки були зафіксовані 10 травня в Ашдоді, Ашкелоні, пізніше атаці піддалися також міста центральної частини країни.

У ніч на 12 травня бойовики атакували Тель-Авів. Системі ПРО вдалося збити кілька ракет, однак деякі з них досягли міста і передмість. В аеропорту Бен-Гуріон на кілька годин було припинено авіасполучення. В результаті обстрілу пошкоджений нафтопровід, один снаряд потрапив в автобус в Холоні. 9 осіб було госпіталізовано.

Терористи бойового крила ХАМАС заявили, що протягом півгодини запустили 100 ракет в бік Тель-Авіва, щоб перевантажити роботу "Залізного купола".

Вчора вночі по містах Ізраїлю прокотилася хвиля заворушень. У 20 км від Тель-Авіва, в місті Лод, жителі арабського походження підпалили синагоги, автомобілі і розбили вітрини декількох магазинів. Мер заявив про втрату контролю над містом. Для стабілізації ситуації до Лоду були введені війська. Також сутички і підпали сталися в Яффі й Акко.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Початок ескалації конфлікту

Причиною загострення протистояння між Палестиною та Ізраїлем стали зіткнення мусульман з поліцією напередодні святкування Дня Єрусалима. Ще одним фактором було рішення ізраїльського суду про виселення кількох десятків палестинських сімей з району Шейх Джаррах.

Терористична організація ХАМАС висунула вимогу владі Ізраїлю щодо виведення військових з районів мечеті Аль-Акса і Шейх Джаррах в Східному Єрусалимі, пригрозивши відповідною реакцією. На це ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що "той, хто атакує країну, заплатить високу ціну, і Ізраїль відповість великою силою".

З 18:00 10 травня бойовики ХАМАС і "Ісламського джихаду" почали масований ракетний обстріл з території Сектора Газа і оголосили операцію "Єрусалимський меч" з метою "звільнення священного міста". Через 5 годин армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ запустила антитерористичну операцію "Страж стін".