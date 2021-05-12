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Ізраїль схвалив нові удари по Сектору Газа. Під прицілом символи ХАМАСу

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Ізраїль, Середа 12 травня 2021 22:55
Ізраїль схвалив нові удари по Сектору Газа. Під прицілом символи ХАМАСу Фото: Ізраїль готує нові удари по Сектору Газа (twitter.com paldf)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктам ХАМАС на території Сектору Газа. Це буде відповіддю Ізраїля на сьогоднішні обстріли ізраїльської території бойовиками з Сектору Газа.

Про це повідомило ізраїльське агентство Times of Israel.

Як пише агентство, тепер ізраїльські військові повинні завдати ударів по символам правління ХАМАС в Секторі Газа. Наприклад, під прицілом ізраїльських ракет будівля казначейства ХАМАСу.

"Рішення міністрів, скоріш за все, означає, що конфлікт з ХАМАСом триватиме ще декілька днів", - додали в Times of Israel.

Нагадаємо, сьогодні ввечері бойовики ХАМАС відновили ракетні удари по Ізраїлю з Сектору Газа. Під вогнем опинилися центральні та південні райони Ізраїлю. Деякі ракети влучили в житлові будинки, поранивши цивільних.

Як розповіли в ЦАХАЛ, за останні два дні бойовики ХАМАС випустили по Ізраїлю понад тисячу ракет, однак 90% з них перехопила система "Залізний купол". В результаті обстрілів в Ізраїлі загинули шестеро людей.

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