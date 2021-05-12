Ізраїль схвалив нові удари по Сектору Газа. Під прицілом символи ХАМАСу
Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктам ХАМАС на території Сектору Газа. Це буде відповіддю Ізраїля на сьогоднішні обстріли ізраїльської території бойовиками з Сектору Газа.
Про це повідомило ізраїльське агентство Times of Israel.
Як пише агентство, тепер ізраїльські військові повинні завдати ударів по символам правління ХАМАС в Секторі Газа. Наприклад, під прицілом ізраїльських ракет будівля казначейства ХАМАСу.
"Рішення міністрів, скоріш за все, означає, що конфлікт з ХАМАСом триватиме ще декілька днів", - додали в Times of Israel.
Нагадаємо, сьогодні ввечері бойовики ХАМАС відновили ракетні удари по Ізраїлю з Сектору Газа. Під вогнем опинилися центральні та південні райони Ізраїлю. Деякі ракети влучили в житлові будинки, поранивши цивільних.
Як розповіли в ЦАХАЛ, за останні два дні бойовики ХАМАС випустили по Ізраїлю понад тисячу ракет, однак 90% з них перехопила система "Залізний купол". В результаті обстрілів в Ізраїлі загинули шестеро людей.