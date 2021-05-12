ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Загострення на Близькому Сході: по Ізраїлю випустили вже більше тисячі ракет

Новость на русском → Єрусалим, Середа 12 травня 2021 09:00
Загострення на Близькому Сході: по Ізраїлю випустили вже більше тисячі ракет Фото: Ізраїль атакували ракетами (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація на Близькому Сході загострюється. По Ізраїлю випустили більше тисячі ракет з початку загострення з сектора Газа.

Про це заявили в ізраїльській армії, повідомляє AFP.

Крім того, армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС: Хассана Каоджі, голови департаменту безпеки військової розвідки, а також його заступника Ваіла Іссу, голови департаменту контррозвідки.

"З сектора Газа випустили понад тисячу ракет з моменту початку конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 850 ракет перетнули кордон Ізраїлю, ще 200 впали в самому секторі Газа.

Також The Jerusalem Post пише, що чоловік 50 років і 16-річна дівчина загинули вранці в середу в Ізраїлі в результаті прямого попадання ракети в їх автомашину. Мер ізраїльського Лода заявив про повну втрату контролю над містом.

Повідомляться, що після ночі ракетних обстрілів в Ізраїлі госпіталізували 9 осіб.

Зазначимо, що в ефірі телеканалу "Аль-Акса" представник бойового крила руху ХАМАС в секторі Газа Абу Убайда закликав арабських громадян Ізраїлю до "повстання".

Фото: обстріл ізраїльських міст (twitter.com/MKGG58483616)

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю зруйнувала офіси ХАМАС.

Крім того, армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по домівках трьох високопоставлених лідерів ХАМАС у секторі Газа.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з сектора Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сектор Газа Ізраїль Палестина
NEWS
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає