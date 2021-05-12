Загострення на Близькому Сході: по Ізраїлю випустили вже більше тисячі ракет
Ситуація на Близькому Сході загострюється. По Ізраїлю випустили більше тисячі ракет з початку загострення з сектора Газа.
Про це заявили в ізраїльській армії, повідомляє AFP.
Крім того, армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС: Хассана Каоджі, голови департаменту безпеки військової розвідки, а також його заступника Ваіла Іссу, голови департаменту контррозвідки.
RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021
"З сектора Газа випустили понад тисячу ракет з моменту початку конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, 850 ракет перетнули кордон Ізраїлю, ще 200 впали в самому секторі Газа.
Також The Jerusalem Post пише, що чоловік 50 років і 16-річна дівчина загинули вранці в середу в Ізраїлі в результаті прямого попадання ракети в їх автомашину. Мер ізраїльського Лода заявив про повну втрату контролю над містом.
Повідомляться, що після ночі ракетних обстрілів в Ізраїлі госпіталізували 9 осіб.
MORE RAW FOOTAGE FROM HOLON: Absolutely horrible scenes of devastation following a rocket hit from Gaza in the center of the city.— Ido Daniel (@IdoDaniel) May 11, 2021
People had 90 seconds to seek shelter - something that clearly saved their lives! #IsraelUnderFire #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/dQvYGNMToW
Зазначимо, що в ефірі телеканалу "Аль-Акса" представник бойового крила руху ХАМАС в секторі Газа Абу Убайда закликав арабських громадян Ізраїлю до "повстання".
Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю зруйнувала офіси ХАМАС.
Крім того, армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по домівках трьох високопоставлених лідерів ХАМАС у секторі Газа.
Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з сектора Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.