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Ракета ХАМАС пробила систему захисту "Залізний купол", - відео

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Ізраїль, Четвер 13 травня 2021 04:16
Ракета ХАМАС пробила систему захисту "Залізний купол", - відео Фото: Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пряме попадання в житловий будинок (Instagram / aksaakademi)
Автор: Даша Харченко

Одна з ракет, яку терористи ХАМАС випустили по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол". Інформації про постраждалих немає.

Відео поширили в Telegram.

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пряме попадання в житловий будинок в місті Рішон ле-Ціон.

Повідомляється, що сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що 12 травня під час його обстрілів в смузі Сектора Газа загинули 16 членів воєнізованого крила "ХАМАС". Серед них був командир "Хамасу".

Вже кілька діб в Ізраїлі тривають ракетні атаки. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви. Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше тисячі ракет. Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з Сектором Газа оголошено надзвичайний стан.

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАС на території Сектора Газа.

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